VIDEO, FOTO: Albia pârâului Sovata, regularizată

Ministrul mediului din România, Tánczos Barna, a participat vineri, 5 noiembrie, la o conferință de presă organizată pe malul pârâului Sovata din orașul-stațiune omonim, prilejuită de finalizarea proiectului ”Regularizarea pârâului Sovata la Sovata, județul Mureș”. Lucrările pentru regularizarea pârâului Sovata au demarat în urmă cu mai bine de 12 ani și au fost finalizate în decursul acestui an, valoarea totală a investiției fiind de 7.950.000 de lei.

Potrivit ministrului Mediului, sumele alocate în acest an pentru investiții realizate de Administrația Națională Apele Române (ANAR) au fost triplate, astfel încât mai multe proiecte, printre care și cel de la Sovata, au fost finalizate.

”Anul acesta am triplat sumele alocate pentru investiții din resursele proprii ale ANAR, datorită acestui buget semnificativ majorat am reușit să finalizăm mai multe lucrări de acest gen și am putut să lansăm lucrări noi de regularizare în România. Este un lucru necesar, este un lucru care vine în sprijinul cetățenilor, sunt investiții care protejează bunurile create de cetățeni, protejează viața umană de fapt și este obligația noastră să mergem mai departe pe acest drum, să asigurăm finanțare pentru aceste lucrări”, a afirmat Tánczos Barna, care a felicitat comunitatea din Sovata pentru curățenia existentă în zona albiei pârâului Sovata.

”Investițiile din 2022 vor fi susținute în continuare, atât din bugetul național cât și bugetul propriu al ANAR”, a promis apoi Tánczos Barna.

Ce lucrări s-au executat

Detaliile de ordin tehnic ale investiției au fost prezentate de Szabó Zsombor, director tehnic în cadrul Administrației Bazinală de Apă Mureș.

”În 2021 s-au executat lucrări în valoare de 2.795.000 de lei. Lucrările inițial proiectate au fost amenajări de albie pe 4,2 kilometri, ziduri de sprijin pe 1,1 kilometri, gabioane pe un kilometru și alte lucrări de subzidire, supraînalțare și cămășuire. În anul 2021 s-a executat 445 de metri de gabioane, supraînălțări de ziduri de sprijin pe 120 de metri și consolidarea zidurilor existente prin suprabetonare și subbetonare pe 260 de metri”, a informat reprezentantul Administrației Bazinală de Apă Mureș.

La conferința de presă susținută pe malul pârâului Sovata a participat și Péter Ferenc, fost primar al orașului Sovata, în prezent președinte al Consiliului Județean Mureș.

”Pentru noi, a fost un proiect mai vechi, o necesitate a localității Sovata, un proiect început mai demult, după aceea au început niște lucrări care au fost oprite. Din fericire, a venit domnul ministru Tánczos care a reluat toate proiectele care erau în parte finalizate și anul acesta peste 2 milioane de lei au fost investite în acest proiect”, a afirmat Péter Ferenc.

Urmează repopularea pârâului cu pești

La finalul întâlnirii cu reprezentanții mass media, Fülöp László Zsolt, primarul orașului Sovata, a adus mulțumiri tuturor celor care au contribuit la finalizarea proiectului.

”Suntem la un moment istoric astăzi”, și-a început discursul primarul orașului Sovata.

”Apa aceasta nu numai că este un pârâu în localitatea noastră, ci are denumirea localității noastre, Sovata. Oamenii în decursul istoriei pe apa aceasta au trăit, din apa aceasta au dat de băut la animale și au fost construite mai multe mori în avalul acestui pârâu. Acum, astăzi, s-a împlinit un vis de mult visat, în anii 80 nu a fost construcție de această amploare efectuată pe pârâul Sovata”, a adăugat Fülöp László Zsolt, care și-a manifestat încrederea că în viitorul apropiat pârâul Sovata va fi repopulat cu pești.

Alex TOTH