VIDEO, FOTO: Colaborare de suflet în beneficiul tinerilor artiști reghineni

Șapte artiști reghineni din cadrul Asociației „Flori de pe Mureș” au participat în perioada 28-31 octombrie 2021 la Festivalul-Concurs Internațional ”Constelația Talentelor”, desfășurat în capitala Republicii Moldova, unde au obținut un rezultat impresionant, 8 locuri 1. Reveniți la Reghin, cei șapte artiști reghineni, Alexia Paula Friciu, Maria-Antonia Lazăr, Diana Tișe, Ioana Cristina Olaru, Istvan Andrei, Nectarie Pașcanu și Denisa Sabău, alături de profesorul Marian Someșan, au ținut să le mulțumească celor care au făcut posibil rezultatul deosebit repurtat la Chișinău.

„Acest concurs din Republica Moldova a adunat la start un număr de 800 de participanți din 25 de țări precum Rusia, Statele Unite, Mexic, Portugalia, Spania, Marea Britanie, Moldova și România. Concursul s-a desfășurat pe mai multe secțiuni, muzică, pictură, arta vorbirii și dans, în cadrul căreia am reușit să aducem acasă, la Reghin, opt premii 1 prin acești minunați copii, premii care vin să mulțumească pentru darul pe care ni l-au făcut oamenii buni care au donat sume importante pentru ca noi să putem participa la acest festival. De mult visam la o asemenea acțiune. Totdeauna am fost de părere că decât să fii vârful într-un loc în care lumea te cunoaște, mai bine să fii mijloc într-o lume care nu știe despre tine. Ghinionul lor, norocul nostru. Pregătirea și dăruirea noastră au făcut să ajungem în topul celor care nu ne cunoșteau. Am fost întâmpinați cu mare respect acolo, atât înainte de concurs, cât și după. Au fost numai cuvinte de laudă la masa festivă unde toată lumea a venit să ne felicite. Când 40 de membri ai juriului vin să-ți spună Bravo, înseamnă că realizările tale sunt cele care trebuie”, a precizat prof. Marian Someșan.

Colaborare Our Lifetime” – Flori de pe Mureș

Prezența la festivalul din Republica Moldova a consfințit o frumoasă colaborare între Asociația „Flori de pe Mureș” și Asociația „Our Lifetime”, grație căreia a fost posibilă deplasarea tinerilor artiști reghineni la festivalul concurs de peste Prut. „Am organizat această conferință pentru a vă aduce la cunoștință o colaborare extrem de frumoasă pe care o avem cu Farcaș Mihai-Dan și cu Asociația „Our Lifetime”, colaborare care a început la finele lunii octombrie, care, pe ultima sută de metri, ne-a ajutat să adunăm fondurile pentru a putea participa la acest festival din Republica Moldova. Vreau să-i mulțumesc personal lui Farcaș Mihai-Dan, de aceea l-am invitat să fie cu noi, el fiind de acum suflet din această trupă”, a declarat prof. Marian Someșan.

Farcaș Mihai-Dan: „E nevoie de implicarea comunității” Apelul Asociației „Our Lifetime”, deși a fost lansat pe ultima sută de metri, a reușit să mobilizele reghinenii, care au donat suma de 6.000 de lei necesară deplasării în Republica Moldova.

„Contribuțiile la această campanie au venit în proporție de 100 % de la persoane fizice. Am reușit să mobilizez persoane de la anumite companii care au donat în nume propriu și care au dorit să rămână anonime. Un apropiat al unui părinte a donat cea mai mare sumă, Cristian Roman, care, deși este în mijlocul bolii Covid, în momentul în care a văzut apelul la mobilizare a reacționat și a fost printre primii care au donat. De asemenea, arh. Klaus Birthler a fost al doliea cel mai mare donator în cadrul acestei campanii. Au fost persoane inclusiv din administrația locală, colegi consilieri și persoane din Executiv care au donat în nume propriu. Au fost în total undeva peste 30 de donatori”, a precizat Farcaș Mihai-Dan, președintele Asociației „Our Lifetime”, care a explicat mecanismul care a stat la baza campaniei de strângere de fonduri. „Pentru a putea îndeplini obiectivul în 24 de ore, mecanismul campaniei a avut în vedere echivalarea leu la leu, într-o anumită limită de buget din partea asociației. Dacă s-a donat 10 lei, asociația a dat și ea 10 lei, dacă s-a dat 100 de lei, la fel, asociația a dat 100 de lei. Pentru viitor, vom încerca să dezvoltăm acest mecanism pentru a reduce oarecum efortul financiar de pe asociație, astfel cofinanțarea din partea noastră va fi redusă, dar vom sprijini acest tip de contribuție participativă până în momentul în care reușim ca acest mecanism să meargă de la sine. E nevoie de implicarea comunității și în viitoarele proiecte, legislația e incompletă, și e păcat să nu punem în valoare talentul acestor copilași reghineni care reprezintă până la urmă România, orașul Reghin la competiții internaționale”, a precizat reprezentantul Asociației „Our Lifetime”.

Cernăuți, următoarea destinație

La orizont se întrevede un nou festival internațional pentru tinerii artiști reghineni, fapt pentru care campania derulată de Asociația „Our Lifetime” va continua. „La concursul desfășurat în Republica Moldova, acești copii minunați au reușit să obțină o invitație la Festivalul românismului din Cernăuți, Ucraina, care va avea loc la finele acestei luni, unde, probabil că va fi nevoie de ajutorul publicului reghinean și nu numai pentru a strânge acele fonduri necesare deplasării. Nu toți copiii au posibilități materiale, nu toți își pot permite o asemenea deplasare, dar valoarea lor nu ne permite să-i lăsăm acasă, să nu putem participa la un asemenea eveniment din cauza lipsei de fonduri. De aceea, îi rog pe toți cei ce doresc să ajute niște copii să o facă într-un cont pus la dispoziție de către cei din cadrul Asociației „Our Lifetime”. În perspectivă, cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă situația vizavi de pandemie se va mai relaxa, cu ajutorul Asociației „Our Lifetime” vrem să organizăm un concurs internațional aici, la Reghin. Deja proiectul este pe hârtie, așteptăm să vedem cât de mult se vor relaxa lucrurile în perioada următoare”, a precizat prof. Marian Someșan.

Alin ZAHARIE