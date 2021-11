Noutăți despre Balul Palatului 2021

Share



Organizatorii celei de-a patra ediție a Balului Palatului, eveniment care va avea loc miercuri, 17 noiembrie, în Sala Mare a Palatului Culturii din Târgu Mureș, au anunțat marți, 9 noiembrie, că din cauza restricțiilor sanitare programul a suferit câteva modificări, ”mai exact s-a renunțat la momentele de dans pentru public și la dineul oferit în pauzele de socializare.”

Balului Palatului va debuta la ora 18.00, cu primirea invitaților în holul mare al Palatului Culturii.

”Spectatorii vor fi întâmpinați de Cvartetul ArteMiss și o demonstrație de dans a multiplilor campioni Réka Vaszi și Fodor-Kiss Norbert-Csanad de la Clubul DanceArt. Spectacolul este programat pentru ora 19.00, în sala mare a Palatului Culturii, unde Filarmonica de Stat Târgu-Mureș a pregătit un repertoriu bogat cu valsuri și polci celebre. La pupitrul orchestrei Filamonicii se va afla dirijorul argentinian Pablo Boggiano. Programul va fi întregit de duetul sopranei, Apollonia Egyed de la Opera Maghiară din Cluj, cu György Levente, managerul Filarmonicii târgumureșene”, au transmis organizatorii evenimentului.

Totodată, în comunicat se mai menționează că Balul Palatului are și o importantă componentă caritabilă.

”În 2021, donația Balului Palatului se va adresa din nou comunității. De această dată, am avut în vedere un sprijin pentru elevii Liceului Vocațional de Artă din Târgu Mureș, viitori muzicieni, cărora le vom oferi, la Balul Palatului, în cadrul unei ceremonii speciale, trei viori profesionale, cu toate dotările, atât de necesare studiului. Întregul spectacol, dar și donația din acest an, nu ar fi fost posibile fără sprijinul partenerilor și sponsorilor Balului Palatului din acest an: Irum, Maviprod, Azomureș, Aquaserv, Maurer Residence Târgu Mureș, Primăria Târgu Mureș și Consiliul Județean Mureș. Accesul la Balul Palatului este gratuit, dar condiționat de rezervarea prealabilă a locului, și se face în baza certificatului verde, așa cum prevăd reglementările în vigoare. Purtarea măștii de protecție este obligatorie”, au precizat organizatorii balului.

