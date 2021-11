Boy and girl watching cartoons online with the iPad tablet sitting in the sofa at home.

Atenție! profesorii care predau online

În unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș, în care activitatea se desfășoară online, din cauza ratei de vaccinare din rândul personalului angajat mai mică de 60%, activitatea de predare-evaluare se poate face din clasă, cât și din alt spațiu care să permită transmiterea informației de specialitate și contactul cu elevii clasei. Directorul unității de învățământ va asigura logistica necesară și se va asigura că vor fi respectate toate măsurile de prevenire privind răspândirea SARS-CoV- 2. Hotărârea a fost luată în cadrul Consiliului de Administrație a Inspectoratului Școlar Județean Mureș, publicată azi, 11 noiembrie pe site-ul instituției.