Corul Mixt al Filarmonicii, la moment aniversar

Corul Mixt al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș împlinește în acest an 65 de ani de la înființare. Momentul de aleasă sărbătoare va fi marcat joi, 18 noiembrie, ora 19 la Sala Mare a Palatului Culturuii printr-un concert cameral susțiut de prestigiosul ansamblu artistic al Filarmonicii târgumureșene. Dirijorul concertului va fi György Levente, noul manager al Filarmonicii târgumureșene. Acompaniamentul va fi asigurat de Borsos Edith, sopran, Lőrinczi Lehel, orgă și László Cristina, pian. Programul concertului cuprinde compoziții semnate de L.Lewandowski: Psalmi, Kodály Z.: Te Deum după versurile lui Sándor Sík, Vasile Cazan: Psalmul 23, Peter Anglea: Jubilate Deo, Larry Shackley: Wade in the Water, Josephine Poelinitz: City Called Heaven, Bob Chilcott: Ev’ry Time I Feel the Spirit, Jeffrey L. Ames: Rejoice. Moderatorii serii vor fi Loredana Dascălu și Csíki Szabolcs.

65 de ani în slujba muzicii

Corul Mixt al Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș – înființat în anul 1956 – la început și-a desfășurat activitatea în cadrul Ansamblului de Stat de Cântece și Jocuri. În această conjunctură repertoriul său s-a format mai ales din lucrări muzicale de inspirație folclorică, dar pe lânga acestea, deja în această perioadă a realizat concerte a cappella, aplecându-se cu o atenție deosebită asupra interpretării unor creații corale din secolul XX, concerte care s-au bucurat de mare succes.

Din 1970 ansamblul coral aparține Filarmonicii de Stat, în cadrul căreia abordează deopotrivî literatura muzicalî vocal-simfonică, de operă în concert și a cappella. Repertoriul ansamblului cuprinde aproape toate marile creații baroce și clasice ale genului, totodată prin interpretarea unor lucrări apartinând literaturii muzicale romantice și moderne obține succese considerabile. Una din calitățile sale apreciabile o constituie faptul că, doar cu câteva zile de repetiții, reușește să revină asupra unor creații din sutele aflate deja în repertoriul său.

A realizat numeroase imprimări radiofonice, iar discurile sale se bucură de mare popularitate în rândul publicului meloman. Corul a efectuat turnee artistice în țări precum Ungaria, Italia, Elveția, Belgia, Franța, Germania, Spania și fosta Iugoslavie.

Dirijorii corului au fost Szalman Lóránt, Szarvady Gyula, Fejér Elemér, Birtalan Judith, Dumitru Buzoianu. Din 1990 și până în octombrie 2020, corul a fost condus de regretatul dirijor Vasile Cazan, fost director al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș, plecat la cele veșnice an toamna anului trecut.

