VIDEO, FOTO: Sfântul Martin, bucuria elevilor secției germane de la ”Augustin Maior”

Elevii claselor primare din cadrul secţiei germane a Școlii Gimnaziale „Augustin Maior” din Reghin, însoţiţi de cadrele didactice, au organizat miercuri, 10 noiembrie, tradiționala paradă a lampioanelor („Laternenfest”), prilej cu care l-au celebrat pe Sfântul Martin.

Coordonatorii proiectului au fost profesorii claselor pimare de limba germană care i-au familiarizat pe elevi cu termenii specifici de Sfântul Martin, cu legenda lui, și nu în ultimul rând au confecționat lampioanele, nelipsite din cadrul sărbătorii dedicate Sfântului Martin. Momentul culminant a fost parada lampioanelor, de la școală spre Parcul Central.

Bucuria celor mici a fost consfințită de acordarea recompenselor, când copiii și-au împărțit dulciuri. Evenimentul a avut ca și scop cunoaşterea unui aspect al tradiţiilor comunităţii săsesti, demonstrarea cunoştinţelor de limba germană, dezvoltarea spiritului de iniţiativă, folosirea aptitudinilor şi a talentelor artistice, argumente care au stat la baza menţinerii și perpetuării tradiţiei de a organiza evenimentul „Laternenfest” prin care se sărbătorește ziua Sfântului Martin.

„Alături de elevii și profesorii secției germane din cadrul Școlii Gimnaziale „Augustin Maior” am reluat această frumoasă tradiție legată de sărbătoarea Sfântului Martin, și anume Serbarea lampioanelor, „Laternenfest” cum mai este ea cunoscută. Având în vedere faptul că luna noiembrie este una ceva mai întunecată, oamenii se bucură de lumina colorată adusă de aceste lampioane. Mai mult de atât, bucuria celor prezenți a fost cu atât mai mare deoarece anul trecut, din cauza pandemiei, această sărbătoare s-a ținut online, fapt pentru care am avut posibilitatea să simțim pe viu căldura sufletească generată de această frumoasă sărbătoare. Sfântul Martin a fost un soldat roman care a ajutat oamenii nevoiași. A împărțit acestora din ce a avut el. Acest lucru încercăm să le transmitem și copiilor, din puținul care-l au să ofere și celuilalt, iar darul se va înmulții, la fel cum se întâmplă cu dulciurle care se oferă de Sfântul Martin, oferi unul și primești înapoi 20. Pentru copii este una din cele mai mari bucurii, plus că sunt implicați din toate punctele de vedere în ceea ce înseamnă dezvoltaea competențelor, sociale, artistice, de comuncare, de absolut tot, aptitudini care se dezvoltă ca urmare a acestui tip de activități”, ne-a declarat Martina Zey, prof. înv. primar, secția germană, Gimnaziul ”Augustin Maior” din Reghin.

Alin ZAHARIE