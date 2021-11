Cel mai înalt ordin japonez acordat unui mureșean !

Share



Leonard Azamfirei, rector al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureș și senator al Partidului Social Democrat Mureș, a publicat pe pagina sa de Facebook, zilele trecute, un anunț referitor la o ceremonie în cadrul căreia, fostul ambasador al României în Japonia, Radu Petru Șerban a fost distins cu cel mai înalt ordin japonez acordat cetățenilor străini.

,,Am participat miercuri, 10 noiembrie, la invitația ambasadorului Japoniei, Excelenței Sale, Domnul Hiroshi Ueda, la ceremonia prin care domnul Radu-Petru Șerban, fost ambasador al României în Japonia a fost distins cu Ordinul Soarelui Răsare cu Stea de Aur și Argint (Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star) pentru contribuția adusă la întărirea relațiilor de prietenie și la promovarea înțelegerii reciproce dintre Japonia și România. Născut în Ungheni, județul Mureș, domnul Radu-Petru Șerban a fost ambasador al României în Japonia, în perioada 2012-2016, contribuind în mod semnificativ la dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre cele două țări. După încheierea mandatului de ambasador, domnia sa a organizat evenimente de lansare a cărților pe care le-a scris despre Japonia și a susținut prelegeri despre poezia japoneză cu accent pe haiku”, a precizat Leonard Azamfirei.

,,Am fost onorat să răspund invitației ambasadorului Ueda de a susține în cadrul ceremoniei, momentul oficial al „toastului”, prilej cu care am făcut referință la cariera diplomatică a domnului ambasador Radu–Petru Șerban și la momentul de sărbătoare la care am participat.

Ordinului Soarelui Răsare cu Stea de Aur și Argint este cel mai înalt ordin japonez acordat cetățenilor străini. Cultura japoneză este remarcabilă prin capacitatea sa de a cuprinde în metafore ceea ce cuvintele uneori nu pot singure să exprime”, a mai precizat Leonard Azamfirei.

Alexandra HAJA

Foto: Facebook – Leonard Azamfirei