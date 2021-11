Mihai Ungureanu: „Mie îmi plac jocurile și vreau să afle lumea de ele, că e fain”

Share



În perioada 19-21 noiembrie va avea loc a șaptea ediție a festivalului de jocuri numit „Zilele jocurilor”, eveniment ce se va desfășura în incinta Palatului Culturii din Târgu Mureș. ”Zilele Jocurilor” au devenit o tradiție în comunitatea pasionaților de jocuri de societate, iar acest fapt se datorează pasiunii și determinării cu care Mihai Ungureanu și echipa sa a continuat această tradiție, indiferent de dificultățile care au apărut pe parcurs. Am povestit despre ediția de anul acesta cu inițiatorul evenimentului, iar el ne-a oferit mai multe detalii prețioase.

Reporter: Care este motivația care domină de atâția ani în privința continuării acestui târg?

Mihai Ungureanu: Motivul principal e cel pentru care m-am apucat. Ca doream să avem și noi și nu aveam ce alții, noi adică în țară. Am fost la alte târguri, în Budapesta, în Bulgaria, în Germania am fost și la cel mai mare și la unul mic, să le văd cum sunt. La târgul cel mai mare din Germania, care e cel mai mare din lume am fost și înainte să îl organizez eu. Merg din 2012 acolo, anual. Conceptul de bază este luat de acolo. Dar la celelalte am fost după ce am organizat noi. Ne-am schimbat mult în timp. În Germania este doar târg, ca un târg de carte unde mergi și cumperi, unde mai au și mesele de joacă la fiecare stand al distribuitorilor unde poți să joci. La noi avem separat zona de joacă la liber, zona de design-uri… Acum în țară suntem și singurii și cei mai mari. În 2014 a fost primul din țară, la Cluj, în Iași a fost până în 2019 unde era bazat pe un singur brand. Noi încercăm să adunăm pe toată lumea. Vrem să promovăm mai mulți distribuitori de jocuri, să crească piața cu totul, ăsta e scopul principal pentru că mie îmi plac jocurile și vreau să afle cât mai multă lume de ele, că e fain.

Rep.: Care e noutatea ediției a șaptea?

M.U.: Anul ăsta noutatea este că vom participa cu măști și cu vaccin. Că se poate întâmpla în condițiile astea e mare lucru, și știm de puțin timp că se poate întâmpla. O să fie cu restricții dar bifăm toate căsuțele pe care le-am avut și până acum. Avem partea de târg, partea de designeri cu un concurs pentru designerii de jocuri, locul de joacă, încercăm locul de panel de discuții, încercăm să facem tot ce am făcut și până acum, lucruri care până acum două luni părea că e imposibil să se întâmple. Avem Sala Mică plus toate coridoarele, deci avem spațiu. Numărăm participanții ca să nu depășim numărul impus, să fie corectă treaba. Vom verifica certificatele verzi, masca obligatorie… bine că putem face.

Concurs pentru designeri amatori

Rep.: Care este povestea concursului de designeri? Ce presupune?

M.U.: La partea cu designeri vor veni designeri amatori, încă nepublicați cu prototipurile lor pe care le vor încerca cu publicul. Practic încerci jocul și dai feedback. Partea de testare e foarte importantă în procesul de realizare al unui joc. Din asta s-a creat o mică comunitate, se cunosc ei între ei și pentru că toți se lovesc de aceleași probleme în procesul lor de design, e mare lucru să se cunoască între ei altfel decât doar pe internet. Am avut o situație acum 4 ani cred, jocul „Travelin’” făcut de un american care stă în România. A venit cu prototipul aici și ca urmare a ediției a doua sau a treia s-a cunoscut cu un publisher și s-a tradus în mai multe limbi, și acum e un joc de succes. Vreau să cred că se va repeta treaba asta. Știu că discuții au pornit mai multe. Un joc să fie tradus în limba română ca urmare a discuțiilor din cadrul evenimentului nostru, s-a mai întâmplat. Crește încet și partea de „business to business” și e foarte important asta. Nivelul de implicare al celor cu business în domeniu, crește și asta e o chestie pe care încercăm să o facem în continuare. Concursul de design este sponsorizat de „Board and Dice”, o companie parțial românească. Compania este din Polonia dar unul dintre acționari e român, iar în cazul în care un joc înscris în concurs are poțențial de a fi publicat, atunci jocul câștigător va fi publicat. Dar în cazul în care nu există un joc care se pretează publicării atunci nu vom desemna un câștigător pentru marele premiu.

Jocurile generează veselie

Rep.: Aveți și o tombolă pentru participanți. V-ați gândit, în acest sens, și la un concurs pentru jucători?

M.U.: Am avut din prima ediție tombola pentru participanți. Sunt niște jocuri premii ca să plece lumea veselă acasă. Vom avea și niște concursuri, urmează să le anunțăm. Nu punem atât de mare accent pe asta, ci pe partea de joacă care nu e dependentă de distribuitorii prezenți. Avem noutăți de la ce a apărut la Essen în Germania, am cumpărat jocurile pentru mine și le pun la bătaie iar oamenii se pot juca înainte să le cumpere. Multe din ele nu sunt pe piața din România încă.

Rep.: Poate să vină oricine de oriunde? Intrarea este liberă?

M.U.: Intrarea e gratuită. Evenimentul e co-finanțat de Primărie pe concurs de proiecte și de Consiliul Județean care ne susține. Cine vrea să ne susțină ca persoană fizică, poare să cumpere biletele neobligatorii, astea sunt donații. Avem Hotelul Arena rezervat complet pentru noi. Cred că e al patrulea an la rând în care rezervăm hotelul complet și vin participanții și stau la hotelul recomandat de noi. Avem și sala de conferință acolo unde ne mai jucăm după program. Cu oricine te întâlnești în hotelul respectiv știi că e venit la joacă.

Rep.: Ediția de anul trecut s-a ținut online. Cum a fost experiența aceasta?

M.U.: Anul trecut am avut doar discuțiile online. Am reușit să facem cu creatori de conținut, cu vloggeri, am făcut interviuri cu designeri, deci am reușit să facem o parte din ce reușim să facem ca discuții aici, am reușit și în online. Poate unele discuții cu anumiți distribuitori nici nu am fi reușit să le facem fizic, și le-am făcut așa la distanță. Poate unele lucruri le-am făcut mai bine decât le făceam fizic, pentru că am fost constrânși și a trebuit să găsim soluții.

„Am înțeles repede că nu pot să fac un lucru mare singur”

Rep.: Cine te mai ajută în demersurile tale?

M.U: De partea de voluntari se ocupă Ovidiu Mărginean, iar la partea de organizare e Horia Grigoraș. A fost cel mai deștept lucru pe care l-am făcut eu cu festivalul ăsta vreodată. De la a doua ediție colaborăm. Eu știu partea de joacă, relația cu distribuitorii. Am înțeles repede că nu pot singur, că nu trebuie să faci tu tot, că nu te pricepi la tot. Acesta e cel mai bun lucru, că am înțeles că am limitările mele. Avem echipă cu voluntari, oameni specializați pe comunicare, pe grafică, deci suntem împărțiți ca sarcini.

A consemnat Mălina MORARU