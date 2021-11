EXCLUSIV. Un jurnalist mureșean, în noul Consiliu de Administrație al Societății Române de Televiziune

Share



Jurnalistul mureșean Sergiu Zereș a fost numit în funcția de membru supleant al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune. Hotărârea a fost luată luni, 15 noiembrie, de Parlamentul României, într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, și publicată în aceeași zi în Monitorul Oficial al României Nr. 1090.

”Se desemnează în Consiliul de Administrație al Societății Române de Televiziune, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 15 noiembrie 2021, membrii titulari și membrii supleanți prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”, se precizează în articolul unic al actului normativ semnat de Sorin Mihai Grindeanu – pentru președintele Camerei Deputaților și de Anca Dana Dragu – președintele Senatului.

Structura Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație al Societății Române de Televiziune va fi prezidat, pentru o perioadă de 4 ani, de Răzvan-Ioan Dincă, și va fi alcătuit din următorii membri titulari: Georgica Severin, Lucian Ghimiși, Elena Anca Dindirică, Radu Carp, Mihai Firică, Valentin-Andrei Enescu, Dorothea Ionescu, Nagy-Debreczeni Hajnalka, Christel Țopescu, Dan Cristian Turturică, Dietlinde Dinesz, Gabriela Luminița Iordănescu, Borislav Velimirovici.

Totodată, pentru aceeași perioadă de timp Consiliul de Administrație va avea și următorii membri supleanți: Radu-Alexandru Vințeanu, Sergiu Bogdan Zereș, Alexandru Gabriel Gherghescu, Pericle-Iulian Capsali, Anderco Aliz-Timea, Bogdan-Alexandru Cuza, Emanuel Sorin Torică, Florin Bogdan Onea Pascal și Gjorgji Ivanovski.

CV consistent

Sergiu Bogdan Zereș (44 de ani) este licențiat în științe juridice și s-a specializat în jurnalism, comunicare și relații publice, prin programe de master și cursuri postuniversitare, pe care le-a urmat în țară și în străinătate. Este, de asemenea, absolvent de cursuri de perfecționare în “Managementul proiectelor europene. Oportunități de finanțare din fonduri externe”, precum și în “Medierea, negocierea și rezolvarea conflictelor în instituțiile publice.

A fost consilier personal al președintelui Consiliului Județean Mureș, Ciprian Dobre, în Cabinetul Demnitarului, unde a coordonat activitatea de comunicare a Consiliului Județean Mureș, a proiectelor speciale și proiectelor culturale. A fost city manager (administrator public) al Municipiului Târnăveni, unde a coordonat managementul activității de comunicare a instituției. Anterior, a ocupat poziția de consilier personal al Primarului municipiului Târnăveni, din care a coordonat managementul activității de comunicare a Primăriei și evenimentele BTL și ATL.

A fost project managerul al programului “Târgu Mureș Capitală Europeană a Culturii 2021”, poziție din care s-a ocupat de coordonarea candidaturii municipiului Târgu Mureș în competiția „Capitală Europeană a Culturii”. Totodată, timp de doi ani, a fost coordonator comunicare & marketing în proiectul european “Certitudinea unui viitor durabil”, implementat de Uniunea Europeană, Guvernul României, Consiliile Județene Mureș și Buzău, unde a avut ca atribuții coordonarea activităților de comunicare publică.

Din CV-ul lui Sergiu Zereș mai spicuim că a fost manager de presă, în pozițiile de director general Realitatea TV Târgu Mureș și Știi TV Târgu Mureș, unde a coordonat activitățile editoriale, de comunicare, tehnice, administrative și de marketing. A coordonat primele campanii speciale de comunicare ale Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare – SMURD, a fost PR manager și anterior reporter și redactor la Societatea Română de Radiodifuziune, Studioul Regional de Radio Târgu Mureș, unde a fost responsabil de coordonarea activităților de branding și comunicare ale instituției, realizarea de campanii speciale, realizarea de emisiuni și programe radiofonice și are experiență în managementul general de proiecte, câteva din cele pe care le-a coordonat fiind “Tîrgu Mureş – European Capital of Culture”, „2% pentru SMURD”, „Omul anului”, „Donează din inimă!” și cele mai recente – “Istorie cu gust” “madeinmures” și “Castele fără prinți”.

Cu gândul la recâștigarea credibilității și a audienței

Contactat de cotidianul Zi de Zi, Sergiu Zereș și-a exprimat încrederea în capacitatea noului Consiliu de Administrație de a recâștiga credibilitatea și audiența Societății Române de Televiziune.

”Am primit cu onoare încrederea acordată de Biroul Politic Executiv al Partidului Național Liberal, care m-a desemnat printre reprezentanții săi în Consiliul de Administrație al TVR. Ieri dimineață (luni, 15 noiembrie – n.r.), am fost audiat în Comisia reunită pentru cultură şi media a Camerei Deputaţilor şi Senatului. Am fost plăcut surprins de rezultatul din Comisie, unde am primit, din partea parlamentarilor, 19 voturi pentru și unul împotrivă. În urma audierilor, Comisia reunită a întocmit un aviz comun, pe care l-a prezentat în ședința comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, unde s-a votat noul Consiliu de Administrație al Societății Române de Televiziune. Sunt oameni profesioniști, care vin cu o experiență semnificativă în mass media publice și private, ceea ce mă face să cred că TVR va intra, în mandatul noului Consiliu de Administrație și al președintelui ales, Dan Turturică, într-o perioadă de recâștigare a credibilității și audienței. Acest lucru se poate face doar în măsura în care politicul va sta deoparte de activitatea editorială din TVR”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Sergiu Zereș.

Totodată, noul membru supleant al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune a fost de părere că ”reprezentanții partidelor trebuie să se implice în aprobarea concepției de dezvoltare a TVR și să le creeze profesioniștilor din instituție cadrul de a se manifesta independent și liber din punct de vedere editorial” și a promis că își va aduce expertiza în domeniu în repoziționarea pe piața mass media a televiziunii publice și a studiourilor teritoriale.

”Cred că se impune ca TVR să valorifice în online cantitatea imensă de informație pe care o produc profesioniștii de la posturile naționale și studiourile regionale și astfel televiziunea națională să redevină publică în sensul adevărat al cuvântului. De asemenea, este necesară o poziționare clară în piața reală a audiențelor. TVR poate să devină un competitor real pe piața mass media, inclusiv prin studiourile regionale, păstrând obiectivele de bază ale televiziunii publice. Dar asta se poate face numai printr-o alocare obiectivă a resurselor umane și financiare, dar și prin transparentizarea concursurilor pe post. Voi fi un partener de muncă al colegilor mei, membri titulari din partea PNL în noul Consiliu de Administrație, Radu Carp și Mihai Firică, dar în egală măsură al tuturor celor care fac parte din Consiliu, indiferent de partid”, a subliniat Sergiu Zereș.

Alex TOTH