FOTO: Noutăți de pe șantierul lotului de autostradă Târgu Mureș – Ungheni

Kodok Marton, internautul mureșean pasionat de proiecte de infrastructură, a publicat marți, 16 noiembrie, un fotoreportaj realizat pe șantierul lotului de autostradă Târgu Mureș – Ungheni, plus drumul de legătură.

”Se lucra sustinut in mai multe puncte pe santier. Se doreste terminarea completa, si receptia in totalitate. Va las pozele, ca am prins ce se lucreaza. In afara de o poza care nu mi-au iesit in care curatau bordurile cu aer si matura. Si se mai mestera ceva pe supratraversarile ca si acolo erau muncitori. Si era o echipa cu semnalizare rutiere care instala bornele alea kilometrice. Zvonuri concrete nu sunt. Ieri au trimis notificarea de receptie, dar mai dureaza pana se da in trafic – cel tarziu 6 decembrie daca totusi trebuie sa ma pronunti ca ma va intreba lumea”, a precizat Kodok Marton.

Totodată, internautul a oferit și o informație bonus: ”Se poate parcurge lotul in 7 minute pana la nodul de la aeroport, dar mai avem de asteptat putin. Un pic mai dureaza.”

