Nejib, povestitorul de nădejde al românilor care vizitează Tunisia

O excursie, fie ea și în nordul Africii, mai exact în Tunisia, nu putea fi mai plăcută dacă nu avea și un povestitor de nădejde, cineva care să-ți trezească curiozitatea față de o țară despre care, cu părere de rău o spun, știam puțin, dacă nu foarte puțin. Dacă mai pui la socoteală că acest povestitor stăpânește mai mult decât ok limba română, atunci chiar te poți considera un norocos. Cel care ne-a făcut șederea în Tunisia mult mai luminată a fost ghidul Nejib Chaab, cel care ne-a însoțit pe toată durata Info Trip-ul organizat la finelele lunii septembrie în Tunisia de către agenția de turism Amara Tour.

De la turismul balnear, la cel de arheologic

Momentul de final al Info Trip-ul tunisian s-a consumat la Iberostar Kuriat Palace, hotel de 5 stele inaugurat în 2019, situat în imediata apropiere a Aeroportului Internațional Monastir Habib Bourguiba, prilej pentru Nejib să facă o invitație celor care doresc să descopere o țară pe cât de interesantă, pe atât de frumoasă și primitoare.

„Consider că de fapt avem mai multe Tunisii. Din păcate, această țară e cunoscută doar pentru plajă și mare. Când vorbim de Tunisia, ne gândim totdeauna la turismul balnear. Pe lângă acest tip de turism, există și turismul medical. Un lucru cunoscut de puțină lume este acela că, Tunisia este a doua destinație din lume după Franța, în ce privește turismul terapeutic. Pot spune în acest sens că avem medici foarte buni, o parte dintre ei au făcut chiar studiile în România. La modă sunt acum operațiile estetice, mai ieftine decât în Turcia sau în Europa Occidentală. Multe din doamne vin în Tunisia pentru aceste operații de înfrumusețare. Să nu uităm de turismul arheologic, în acest sens avem câteva destinații importante pe care întotdeauna vreau să promovez, chiar dacă lumea în general preferă mai mult turismul balnear. Aici mă refer la Dougga, Kairouan sau Utica, destinații arheologice preferate în special de asiatici. Foarte mulți japonezi în special vin, stau o săptămână sau două și studiază aceste zone”, a precizat Nejib Chaab, care a ținut să sublinieze și alte lucruri interesante pe care un turist le poate savura în țara din nordul Africii. „În nord vestul țării, zona aproape de granița cu Algeria, găsim munți, inclusiv zăpadă. Avem și noi ca și în România astfel de zone, să nu mai vorbim de mistreți și alte animale sălbatice. În acest sens, încercăm să dezvoltăm turismul de vânătoare. Mulți europeni și nu numai, cei din țările din Golf, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Unite preferă acest tip de turism, în special vânătoarea de dropii considerată, în special de cei din țările nordice ca fiind un afrodisiac important. La fel și în ce privește vânătoarea de gazele. Încercăm să avem un turism cât mai diversificat și mai variat”, și-a încheiat expunerea Nejib.

La final, am ținut morțiș să stau la o poveste cu Nejib, dialog acceptat cu amabilitate de reprezentantul Amara Tour în Tunisia din care a ieșit următorul interviu:

De unde legătura dumneavoastră cu limba română?

Ca urmare a studiilor făcute în România, înainte de 1989. Am absolvit IEFS-ul în anul 1979, și de aici se trage cunoașterea limbii române. După terminarea facultății m-am întors în Tunisia unde am predat la Academia de Sport, ramura sportivă fiind voleiul. Făceam în paralel și activitatea în turism, în special pe timpul verii. Dacă e să mă refer la limba română, chiar dacă eu simt că nu o vorbesc foarte bine, cred că acum am învățat mai bine limba română, de când sunt ghid turistic, decât pe vremuri în facultate.

Cum e această legătura cu turiștii din România?

Este una extrem de plăcută. Simt că avem atât de multe puncte comune chiar dacă există o distanță foarte mare care separă cele două țări. Mă simt chiar foarte responsabil față de ei, parcă sunt ai mei. Nu o spun așa diplomatic, pur și simplu așa este, comunicăm foarte bine. Românii sunt sufletiști, nu știu de unde au această particularitate, poate de la turci, chiar dacă nu îi iubiți atât de tare. Avem ceva lucruri care ne aseamănă, inclusiv cuvinte comune, chiar dacă, cum spuneam, distanța dintre cele două țări este relativ mare. România a avut parte în istorie de romani, turci, lucru care se aseamănă oarecum cu Tunisia. Ați avut parte de turci în zona de sud, mai puțin în celelalte părți, cu toate acestea pot spune că comunic foarte bine cu toți românii, indiferent din ce regiune vin. La început, aveam ceva rețineri dar acum mă simt mult mai în largul meu când fac pe ghidul. În plus, am învățat despre țara mea mai mult decât știam din la școală, înainte de a fi ghid. Pot spune că știu mai multe despre Tunisia de când practic această meserie decât știam pe vremuri. Îmi spun câteodată că, poate mi-am ratat meseria, puteam să fiu ghid de la început, sau puteam să fiu profesor de istorie sau arheologie în loc să fac IEFS-ul.

Împărtășiți turiștilor cunoștințe despre Tunisa, despre istorie, tradiții și frumusețile acestei țări. Cât contează pentru dumneavoastră acest lucru?

Foarte mult. Multe dintre acestea se aseamănă cu ce aveți voi în România, începând de la anumite obiecte, unelte, la fel și în ce privește mâncarea. Avem și noi sarmalele noastre în frunză de varză, nu mai vorbesc de anumite tocănițe. Dincolo de acest aspect, cunosc românce stabilite aici în Tunisia care se simt ca acasă.

Au fost turiști din România care, după o primă vizită s-au abonat în a vizita mai des Tunisia?

Sigur. Amintesc aici de o persoană care se află acum în Tunisia, chiar în acest Info Trip care vine aici de peste 20 de ani. Sunt foarte multe astfel de persoane care revin de fiecare dată cu drag în Tunisia. Mai sunt și persoane care au venit acum 10-15 ani și care s-au întors. Mulți dintre cei care vin pentru prima dată în Tunisia au anumite idei preconcepute despre acestă țară. E de ajuns puțin timp pentru a și le schimba aici la fața locului. Pe vremuri, înainte de 1989, optica multora față de Tunisia era una extrem de deformată. Eram întrebați dacă avem mașini, știut fiind de mersul cu cămila, sau de alte aspecte spuse în necunoștință de cauză. Pentru mulți lumea arabă se rezuma la cămilă, turban, deșert,

Cu ce se diferențiază Tunisia față de celelalte țări din jur?

Este mult mai deschisă în comparație cu Libanul, considerate ca fiind țările cele mai libere din lumea arabă. Tunisia ca și țară musulmană, comparativ cu restul lumii arabe, este mai emancipată dacă pot spune așa. Acest lucru se reflectă și în ce privește legătura cu alte culturi sau religii. Avem biserici creștine, sinagogi. Prima și cea mai veche sinagogă din Africa se află în Tunisia, în partea de sud a țării, locul unde în fiecare an vin mii de evrei în pelerinaj din întreaga lume, inclusiv din SUA, Israel și Franța.

De unde acest patos al dumneavoastră pentru țara natală, cu precădere față de Habi Burguiba?

Când eram noi tineri, Burguiba era președinte, manifestam pe străzi, eram împotriva acestei dictaturi de catifea cum era denumită pe vremuri în care ni se spunea că nu eram pregătiți pentru democrație. Când mă uit la produsul final, când ai un popor alfabetizat în proporție de peste 75 % dacă nu mai mult, când ai un popor cu o mână de lucru calificată, mulți tunisieni fiind calificați în domenii extrem de importante, toate acestea sunt datorate lui Burguiba. A fost cel care a deschis mințile tunisienilor. Un aspect important a fost Codul Statutului Personal, Tunisia fiind singura țară musulmană unde există căsătorie civilă înainte de căsătoria religioasă. La fel, poligamia a fost abolită. De asemenea, controlul natalității, o administrație foarte calificată, sistem sanitar pus la punct, învățământul de asemenea. În vremea lui Burguiba, un ministru al Învățământului era mai important decât cel de la Apărare. A fost un mare vizionar, plus respectul țărilor străine față de el. A fost prieten foarte bun cu președinții SUA, John Kennedy, Richard Nixon, inclusiv cu Nicolae Ceaușescu. Am fost printre singurii arabi care intram în România fără viză. Nu pot să nu-i fiu recunoscător unui astfel de om care nu a furat, nu a avut nici măcar o casă până în momentul în care a murit.

Dacă cineva din România se gândește să viziteze Tunisia, ce i-ați recomanda să vadă?

Turistul care vine în Tunisia vine în primul rând la plajă. Regret că nu sunt curse charter și în restul anului, nu doar în sezon. Tunisia este foarte frumoasă toamna, cum suntem acum, nu mai este acea căldură sufocantă. În această perioadă apreciem lucrurile altfel, nu ca în plin sezon când temperatura medie e de aproape 40 de grade. În schimb, este cu totul altfel când vi la temperaturi mai mici. Ai posibilitatea să faci o baie, să te plimbi, să vizitezi, să faci multe alte lucruri plăcute. Dorința mea este să introducem în oferta turistică și zona de nord vest a Tunisiei, zonă care se aseamănă foarte mult cu ce aveți în România. Sunt munți, vegetație multă, inclusiv brazi, câteodată chiar și zăpadă, și unde temperatura scade sub zero grade. Vorbim aici de o altă Tunisie, alta decât cea cu plajă și soare. Tunisia are mult mai multe de oferit decât plajă și mare, de aceea și programul acestui Info Trip propus de mine a inclus și alte frumuseți decât cele să le spunem clasice, plajă și mare. Așa se face că am avut parte și de zona de Nord-Vest a Tunisiei, o zonă superbă cum sunt mai multe în Tunisia unde poți vedea situri arhelogice, unde poți face un turism rural cu rucsacul în spate, aspecte care din păcate sunt prea puțin exploatate. De asemenea, turismul de festival. Am avut parte de celebrități precum Michael Jackson dar și alți mari orchestre care au concertat la noi, și aici amintesc de cele găzduite de Colosseumul din El Jab, locul meu de baștină.

Cum vedeți viitorul turismului în Tunisia?

Perspectiva turismului este legată de cea politică existentă aici, care este una destul de fragedă. Sper din tot sufletul să ieșim din criza în care suntem, să se clarifice lucrurile și să facem un turism cât mai complet și complex, și de masă dar și un turism de calitate. Condiții sunt, avem hoteluri de calitate plus alte numeroase posibilități pe care nu văd de ce nu le-am putea exploata.

Alin ZAHARIE