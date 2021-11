EXCLUSIV. Cine (şi pentru câți bani) va realiza primul pas din brandingul Municipiului Târgu Mureș

Share



Primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, a încheiat, în data de 6 octombrie 2021, un contract de prestări servicii cu SC Rubik Advert SRL Zalău, societate reprezentată de Porcsalmi Balázs – administrator, privind ”Servicii de elaborare a manualului de identitate vizuală pentru Municipiul Târgu Mureș precum și stabilirea principiilor de bază și regulilor care se aplică tuturor categoriilor de produse de comunicare.”

Contractul (Nr. 57 din 6 octombrie 2021), în valoare de 64.650 de lei (aproximativ 13.100 de euro), a fost făcut public pe pagina web a Primăriei municipiului Târgu Mureș, www.tirgumures.ro, are durata de două luni de la data semnării de către ambele părți, iar achiziția a fost ”inițiată pe baza unei oferte.”

https://www.tirgumures.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=6015&Itemid=449&lang=ro

Firma câștigătoare, pe piață de 5 luni

Potrivit www.listafirme.ro, principalul portal care furnizează informații despre firmele din România, SC Rubik Advert SRL Zalău s-a înființat în luna mai 2021, se ocupă cu ”activități ale agențiilor de publicitate” și este deținută de Porcsalmi Balázs, care are și calitatea de administrator.

Din CV-ul lui Porcsalmi Balázs, document disponibil pe internet, am aflat că acesta are vârsta de 37 de ani, este expert în comunicare vizuală și designer, absolvent al Universității ”Babeș Bolyai” din Cluj Napoca, Facultatea de jurnalistică în limba maghiară și fondator în anul 2012 al SC Rubik Communications SRL Zalău, firmă de creație și publicitate, care a încheiat anul 2020 cu cifră de afaceri de 668.046 de lei, profit net de 354.992 de lei și un angajat.

Campanii online pentru Kelemen Hunor

Din același CV mai spicuim că Porcsalmi Balázs a fost asistent pe probleme de comunicare la Camera Deputaților (2007-2009), manager al campaniei online al lui Kelemen Hunor (actualul lider al UDMR), candidat UDMR la Camera Deputaților (2008), coordonator al campaniei online al lui Kelemen Hunor, candidat UDMR la alegerile prezidențiale (2009), manager al campaniei online al lui Kovács Péter, candidat UDMR la alegerile europarlamentare (2009) și manager al campaniei online al Festivalului Peninsula Târgu Mureș (2010).

Ce nu apare în CV…

Pentru acuratețea informațiilor prezentate în articol, adăugăm câteva detalii despre Porcsalmi Balázs care nu sunt vizibile în curriculum vitae: este fratele lui Porcsalmi Bálint, fost președinte executiv al UDMR și responsabil direct pentru campaniile electorale ale ”Lalelei” în perioada 2017-2020 și, spun sursele bine documentate ale cotidianului Zi de Zi, are o relație mai apropiată de prietenie cu cel puțin un membru al Consiliului Local Târgu Mureș.

Cum se face un manual de identitate vizuală

Întrucât pagina web a companiei câștigătoare, Rubik Advert SRL, este inexistentă, iar site-ul firmei Rubik Communications SRL în (re)construcție, am aflat informații suplimentare direct de la cel care va realiza manualul de identitate vizuală, Porcsalmi Balázs.

”Toate condițiile și obiectivele proiectului sunt incluse în contract. Pentru informații suplimentare legate de contract vă rog să vă adresați beneficiarului, Primăriei Municipiului Târgu Mureș. Compania noastră realizează, de mulți ani (n.r. – de fapt, compania care a primit contractul publicat pe pagina web a Primăriei Târgu Mureș a fost înființată în urmă cu doar 5 luni), activități de branding/rebranding, realizare identitate vizuală și sisteme de design. Specificul acestei activități constă în realizarea a mai multor elemente, nu doar de manualul de identitate vizuală. Pot însă să vă prezint etapele de analiză și creație pe care le folosim de mulți ani, la diferite proiecte de succes. În momentul în care colaborăm cu un client, în prima etapă se identifică componentele care lipsesc din identitatea vizuală a acestuia (logo, elemente grafice, typeface, cromatică, etc.), respective elementele care trebuie regândite sau create, iar la sfârșitul demersului ajungem la elaborarea manualului de identitate vizuală. Procesul are mai multe puncte: research, studiu, audit vizual, completarea briefului, crearea concepției, schiței, direcției vizuale, realizarea strategiei comunicării vizuale, prezentarea procesului și a propunerilor cu simulări, cu animații, după caz ajustări. După toate acestea are loc livrarea elementelor vizuale și a ghidului de identitate vizuală, care include toate materialele de comunicare vizuală descărcabile și regulile de folosire a acestora. Ne bucurăm că tot mai multe instituții și companii recunosc puterea și oportunitatea identităților vizuale bine realizate, care ajută la o comunicare mai clară și mai transparentă”, a transmis, în scris, pentru Zi de Zi, Porcsalmi Balázs.

Consiliul Local, rol decorativ?

Oarecum curios, având în vedere importanța temei, respectiv identitatea vizuală a Municipiului Târgu Mureș, Primăria nu a organizat niciun concurs de idei/proiecte care să fie apoi validat prin hotărâre de Consiliul Local, după modelul unui recent concurs de idei, poate mai puțin important decât identitatea vizuală a orașului, care avea ca scop amenajarea unor spații pietonale în oraș.

Nu în ultimul rând, nu ar fi deloc de neglijat nici principiul egalității de șanse, în ideea în care și alți designeri și experți în branding ar fi fost, poate, interesați să participe la dezvoltarea acestui proiect foarte important pentru Municipiul Târgu Mureș.

Alex TOTH