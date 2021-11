La Luduș, are balta pește!

Actualul lac de pescuit din orașul Luduș a apărut după anul 1970, atunci când a fost inițiat un amplu program de îndiguire a râului Mureș, cel care la 14 mai 1970 a ieșit din albie și a afectat peste 500 de locuințe și șase unități industriale. Atunci a fost corectată albia veche care a primit un alt curs, iar „brațul mort al Mureșului” a devenit un luciu de apă de aprpoximativ 70.000 de metri pătrați și o lățime care ajunge la 40-50 de metri. Suprafața obținută a devenit numai bună pentru o amenajare în scop de agrement și pescuit. După o perioadă în care concesionarii nu au excelat în amenajări și investiții, în anul 2019 Primăria orașului Luduș a preluat administrarea locului și a făcut primele investiții serioase în amenajarea locului.

Deschiderea oficială a noului obiectiv turistic „Lacul de pescuit – Primăria Luduș” s-a făcut în 1 august 2019 când s-a organizat când s-a organizat un concurs de pescuit destinat copiilor.

„Am dorit să restituim ludușenilor acest minunat colț de natură pentru recreere și pentru petrecerea unor ore deosebite în aer liber. Am reabilitat drumul de acces care era impracticabil pe anumite porțiuni, am toaletat malul interior, am amenajat 20 de standuri de pescuit cu dale de beton recuperate de la vechile trotuare din oraș și ne-am orientat ca prețurile să fie accesibile tuturor”, a declarat primarul Cristian Moldovan.

Tarife modice

Într-adevăr, tarifele sunt modice și au rămas neschimbate de la inaugurare. Se poate pescui în fiecare zi între orele 6.00 – 20.00 pentru o taxă de 30 de lei/ per zi. Copiii și studenții plătesc 15 lei/ zi, iar pensionarii din Luduș, doar ei, beneficiază de abonamente lunare cu 30 de lei.

După o perioadă de pauză s-a dat liber la pescuit în data de 16 noiembrie 2021 și pentru această nouă deschidere, Primăria orașului Luduș a procurat de la o crescătorie de pești din județul Bistrița-Năsăud 390 de kilograme de crap și 400 de kilograme de Ten-Amur în luna octombrie și 700 de kilograme de caras în luna noiembrie 2021.

„Pentru desfășurarea pescuitului în condiții de maximă siguranță trebuie respectate toate măsurile impuse de autoritățile naționale pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-COV. În același timp se va respecta și regulamentul de organizare și funcționare a activității de pescuit recreeativ-sportiv pe Lacul de pescuit al primăriei. Menționez că în condițiile actuale nu este permis pescuitul pe timp de noapte”, a declarat Liviu Luca, șef Serviciu în cadrul Primăriei orașului Luduș.

Toamna și-a intrat pe deplin în drepturi, vremea permite desfășurarea activităților în aer liber, lacul este populat cu „prospături”, tarifele sunt modice și în consecință sunt create toate condițiile agreate de pescarii amatori din oraș și din împrejurimi.

Ioan A. BORGOVAN