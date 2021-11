Săptămâna Educației Globale, sub auspicile artei plastice la Colegiul ”Petru Maior”

Share



În perioada 15-21 noiembrie se desfășoară Săptămâna Educației Globale, campanie de sensibilizare la nivel european, având ca temă ”It’s our world! Let’s take action together/ Este lumea noastră, să acționăm împreună!”. Intenția coordonatorilor la nivel național este de a promova cât mai multe exemple de bune practici, cât și de a constitui o rețea a educatorilor, atât din zona formală cât și din cea nonformală, care să contribuie la creșterea gradului de conștientizare a nevoii de solidaritate și de valorizare a diversității prin dezvoltarea cetățeniei globale.

Activități diverse la Colegiul ”Petru Maior”

Printre cei care au aderat la acest proiect se numără și Colegiul ”Petru Maior” din Reghin, prilej pentru elevi și profesorii să participe la o serie de activități dintre care amintim proiectul de arhitectură ,,My school can be cool”, proiectul “Lider European” și “EDU Interact”, diseminarea proiectului Erasmus ,,Knife and Fork”, demararea și implementarea cursului pe module pe tema antibullying, curs realizat de profesori ai școlii și psihologul scolar, precum și lecții deschise, dezbateri tematice (Modificări climatice globale, CPO26- Glasgow, Alegerile alimentare și sustenabilitatea, Drepturile Copilului), și nu în ultimul rând vizite didactice în instituții de cultură reghinene cu omagierea personalităților istorice locale.

În cadrul acestei săptămâni elevii Colegiului „Petru Maior” vor îmbina utilul cu plăcutul, prin acțiuni care au în vedere promovarea lecturii prin concursuri și jocuri organizate de Biblioteca școlii, activități sportive (alergare, drumeții, trasee cu bicicleta în jurul Reghinului) și nu în ultimul rând vizionarea unei piese de teatru la Compania „Liviu Rebreanu” din cadrul Teatrului Național din Târgu Mureș.

Expoziție de pictură și grafică

Printre activitățile desfășurate la Colegiul ”Petru Maior” în cadrul Săptămâna Educației Globale se numără și o inedită expoziție de grafică și pictură în tehnica mixtă, desfășurată marți, 16 noiembrie. Protagoniștii expoziției au fost elevele Adina Pop (XII-a C), Vass Krisztina (X-a B) și Farkaș Marta (X-a B).

„Adina Pop,Vass Krisztina și Farkas Marta sunt eleve extrem de talentate la desen și pictură. Pe lângă temele artistice obligatorii create în cadrul orelor de desen, cele trei eleve realizează nenumărate lucrări și acasă. Adina Pop are lucrări mai mult decorative pe care le putem identifica și datorită petelor plate pe care folosește foarte des. Tehnica folosită de ea este vopsea acrilică și ipsos. Vass Krisztina se aliniază mai aproape de pata picturală, putem observa mai ales la nuanțele foarte sensibile cromatic dar și liniar. Tehnica folosită este acril pe pânză. Eleva Farkaș Renata este clar mai aproape de zona grafică unde caută să redea o viziune fantastică a portretului. În cadrul acestei expoziții a expus și portrete realiste cu un spirit de observație ale detaliilor anatomice deosebite. Tehnicile folosite în aceste desene sunt creion grafit și tuș colorat”, ne-a declarat Csupan Eduard, profesor de desen în cadrul Colegiului ”Petru Maior” din Reghin.

Alin ZAHARIE