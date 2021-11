Succese internaționale la culturism și fitness

Share



Gabriel Toncean se poate declara mulțumit după cei nouă ani petrecuți în fruntea Federației Române de Culturism și Fitness (FRCF), for pe care îl conduce începând cu anul 2013. „FRCF a ajuns departe în cei nouă ani, nu întâmplător România a ajuns o forță a culturismului mondial. Este rodul unei strategii pe care am creionat-o încă din 2013, când am preluat conducerea Federației Române de Culturism și Fitness. La începutul primului mandat de președinte al FRCF membrii lotului național al României mergeau în geacă de piele și blugi la competiții. Sportivii participau pe banii lor la campionate și nu erau recompensați pe măsura rezultatelor. Iată că după două mandate am ajuns să avem campioni mondiali, să organizăm campionate mondiale, iar sportivii să fie recompensați financiar pe măsura rezultatelor. Mai mult decât atât, România a ajuns să aibă un reprezentant în Comitetul Executiv al Federației Internaționale de Culturism și Fitness (IFBB). Avem propria noastră emisiune (Generația Fit) dedicată acestor sporturi, suntem organizatorii cursurilor de instructor fitness acreditat, inspirăm oamenii să trăiască sănătos și am făcut România cunoscută în toată lumea prin performanță și muncă, nu doar prin aspectele negative! Bineînțeles că nu este exclusiv meritul meu. Toate aceste lucruri au fost realizate cu ajutorul echipei din cadrul Biroului Federal, oameni excepționali, alături de care am lucrat extraordinar de bine și cărora le dedic toate aceste rezultate”, a precizat Gabriel Toncean.

Rezultat meritoriu la Mondialele din Spania

Cel mai recent succes repurtat de Federația Română de Culturism și Fitness s-a înregistrat în Spania, la Campionatul Mondial (4 -7 noiembrie), unde România a obținut locul doi pe națiuni, la Categoria Masters.

„Au fost patru zile de foc, cu un program supraîncărcat, din cadrul căruia au făcut parte ședința Comitetului Executiv al IFBB, Congresul IFBB, întâlnirea oficială cu președintele IFBB, dr. Rafael Santonja, ședința Federației Balcanice și probele sportive, care s-au desfășurat în continuu și în paralel cu toate aceste evenimente. Munca pentru o medalie nu se încheie atunci când începe competiția! În cele patru zile de concurs am dormit maximum 16 ore. Am avut antrenori cu hemoragie și stări de vomă din cauza oboselii și a suprasolicitării. Pentru că nu este de ajuns să fii prezent, trebuie să dai ce ai mai bun din tine și să fii alături de sportivi pe întreg parcursul competiției. Chiar dacă pare ușor, este o muncă enormă de la selecție și până pe podium. Însă am avut un lot puternic. Cei peste 30 de sportivi români s-au făcut remarcați în rândul celor peste 1.800 de participanți la Campionatul Mondial. Am luat zece medalii de aur, trei de argint și trei de bronz”, a precizat Gabriel Toncean.

Perspectivele sunt cât se poate de favorabile, în contextul în care România va organiza în cursul anului viitor Campionatul Mondial. „În prisma acestor rezultate obținute în Spania, nu este întâmplător faptul că în 2022 organizăm în România Campionatul Mondial pentru toate categoriile de vârstă. Este o mare onoare și responsabilitate pentru noi. În încheiere, vreau să reiterez faptul că rezultatele nu reprezintă meritul unor eforturi individuale, ci sunt meritul întregii echipe. La o astfel de competiție nu participă doar sportivi și antrenori, ci și psihologul, kinetoterapeutul, fotograful, nutriționistul etc. Doar așa se obțin rezultatele!”, a conchis Gabriel Toncean.

(Redacția)