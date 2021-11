Succes pentru CSM Târgu Mureș, la Under 17

Share



Fotbaliștii din Târgu Mureș s-au ”războit” joi, 18 noiembrie, și victorioși au ieșit cei de la Clubul Sportiv Municipal (CSM), deoarece au înscris două goluri, iar adversarii lor, echipa de fotbal a Liceului cu Program Sportiv „Szasz Adalbert”, nu au marcat niciun gol.

Joi s-a disputat etapa a IX-a a Campionatului Județean la categoria Under 17, pe care tinerii jucători de la CSM au câștigat-o. Au marcat Moldovan Denis – minutul 73 și Radu Georgescu – minutul 89. Conform Asociației Județene de Fotbal (AJF) Mureș, formația antrenată de Constatin Lungu are până în prezent 18 puncte în campionat, fără victoria de acum. Suntem la jumătatea campionatului, iar următoarea etapă reprezintă deja returul, adică cel de-al doilea meci dintre CSM și AS Inter Sânger.

Conform unui comunicat de pe pagina de Facebook a clubului CSM, băieții au fost în inferioritate, deoarece unul dintre jucători, Hancu Nectarie, a fost eliminat la finalul primei reprize.

Anamaria Luisa MARCU

Sursa foto: Facebook – CSM Târgu Mureș