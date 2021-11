Pasiunea pentru lucrul manual by Dana Istrate

Share



În acest weekend, Piațeta Libertății din municipiul Reghin a găzduit ediția de noiembrie a Târgului Producătorilor Locali. Printre protagoniștii celei de a opta ediții s-a numărat și Daniela Istrate cu minunățiile sale croșetate, produse sub brandul „by Dana Istrate”.

„Am această pasiune de când aveam 18 ani. Am învățat de la mama să croșetez, plus ce am mai învățat de la școală, de la prietene, și așa încet încet am deprins această îndeletnicire. Cam de zece ani am început să mă ocup la modul mai serios de acest hobby. Am început cu pernițe pentru copilași, căciuli, rochițe, gentuțe croșetate din rafie”, ne-a declarat Daniela Istrate.

Munca la obiectele meșterite de Daniela nu e una deloc ușoară, mai degrabă migăloasă, dacă e să ne referim la mărimea, dar mai ales la beneficiari, cei mici fiind în capul listei.

„Vin la acest târg dedicat producătorilor locali de la Reghin încă de la prima ediție, la care se adaugă și prezența la târgurile de Mărțișor organizate la Reghin. De această data am venit cu hăinuțe, ornamente de Crăciun, jucării croșetate și semne de carte. Până să fie gata un astfel de lucru, îți ia destul de mult timp, în special datorită faptului că sunt mărunte, în special cele pentru copii, fapt ce necesită o atenție mai sporită. La fel și în ce privește jucăriile sau ornamentele, sunt lucruri migăloase care au nevoie de o atenție sporită. Materia primă folosită este mătasea, bumbac, lână, mohair, depinde de produsul care dorești să-l faci. Acesta diferă în funcție de sezon, de anotimp, mărțișoare primăvara, iar acum, în preajma anotimpului rece, căciulițe, puloverașe și mănuși”, spune Daniela Istrate.

(Re)descoperirea gustului pentru produsele lucrate manual

Din păcate, tinerii nu se prea apleacă asupra lucrurilor făcute manual, este de părere Daniela Istrate. „Cei care apreciază aceste lucruri făcute manual sunt mai degrabă persoanele în vârstă și copii, mai puțin cei tineri, adolescenții, care prefer lucrurile de firmă, prea puțin cele lucrate de mână. Majoritatea dintre ei nu au deprins gustul pentru un lucru făcut de mână, cum l-am prins noi pe vremea noastră încă din școală. Poate nici acasă părinții nu au timp să le arate ce înseamnă un lucru de mână, o căciuliță, un pulover, sau o șosetă de lână. Ei descoperă aceste lucruri probabil mult mai târziu când conștientizează de fapt valoarea și frumusețea acestor produse handmade”, a spus Daniela Istrate.

Alin ZAHARIE