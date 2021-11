UNSEEN.CONCERT IN THE DARK, experiența unică a muzicii clasice în întuneric la Palatul Culturii

Asociația Smart Med și Filarmonica de stat Târgu Mureș invită publicul din Târgu-Mureș la o experiență unică în România: muzică clasică interpretată și ascultată în întuneric. Luminile se sting pentru a aprinde imaginația și a implica ascultătorii într-o călătorie introspectivă. Pe scena Filarmonicii de Stat Târgu-Mureș vor urca pe 23 noiembrie, de la ora 19, violoncelistul de origine rusă Makcim Fernandez Samodaiev și pianista Monica Florescu – artiști concertiști ai Filarmonicii de Stat Sibiu și fondatori ai cunoscutei stagiuni camerale Florescu-Fernandez & Friends.

Din programul serii fac parte lucrări cunoscute din repertoriul muzicii clasice: Suita nr. 1 pentru violoncel solo în Sol Major, de Johann Sebastian Bach, patru sonate pentru pian, de Domenico Scarlatti, Improvizație pe temă de simfonie, de Antonio Vivaldi, Oglinzi în oglinzi, de Arvo Pärt și Siciliana, de Maria Theresia von Paradis. La finalul recitalului, un dialog liber îi va provoca pe cei prezenți să exprime emoțiile trăite în timpul experienței, încurajând confesivitatea. Publicul va dialoga cu artiștii Makcim Fernandez Samodaiev și Monica Florescu, precum și cu Cristina Bobe, artist vizual și autoarea conceptului „Unseen”, iar dialogul este moderat de Ruxandra Miuți.

Violoncelistul de origine rusă Makcim Fernandez Samodaiev și pianista Monica Florescu, doi dintre cei mai apreciați artiști ai muzicii de cameră, interpretează lucrări de Bach, Vivaldi, Scarlatti, Pärt și Maria Theresia von Paradis pentru publicul din Târgu-Mureș, într-un recital extraordinar de muzică clasică cu lumina stinsă pe scenă și în sală, care invită ascultătorii să acceseze emoția în stare pură. Recitalul are loc pe 23 noiembrie de la ora 19:00, în Sala mare a Palatului Culturii a Filarmonicii de Stat Târgu-Mureș în închiderea evenimentului Unseen.Concert in the Dark, , iar prețul unui bilet este de 20 de lei.

„Am gândit cadrul acesta pentru ca muzica să poată fi interiorizată mai ușor. Concertele în întuneric sunt o invitație la o experiență de intimitate cu sunetul și, mai departe de atât, cu noi înșine, cu emoțiile nevăzute și necunoscute din noi. Întunericul amplifică experiența de ascultare, atenția este decuplată de la ecrane și tehnologie, fiind îndreptată în totalitate către sunet, singura conexiune rămasă între artistul de pe scena nevăzută și universul interior al fiecărui spectator. Experiența Unseen este o provocare pentru noi toți și un prilej de a descoperi cum să simțim mai profund și cum să găsim curajul de a vorbi despre emoțiile noastre, despre ceea ce ne face vulnerabili, muzica fiind liantul dintre noi, dar și punctul de plecare pentru discuția care completează fiecare concert în întuneric, un spațiu deschis pentru sinceritate și confesivitate. Mi-ar plăcea ca această formă neconvențională de a susține și a asculta un concert să devină, în timp, o alternativă pe cât se poate de firească la oferta de recitaluri a filarmonicilor din România”,a declarat Cristina Bobe, artist vizual și autor al conceptului „Unseen”

„Sunetul trebuie doar să fie ascultat și nu judecat. Ne-am dorit să generăm sunet din nimic, ca și când ar prinde formă din minte, pentru a stimula urechea și pentru a cuceri liniștea. Acest eveniment este o provocare și din punct de vedere tehnic, dar și emoțional pentru noi ca interpreți. Experiența de a cânta în întuneric ne-a oferit o libertate extraordinară. Am accesat o altă latură a interpretării” povestesc violoncelistul Makcim Fernandez Samodaiev și pianista Monica Florescu.

Biletele pentru evenimentul UNSEEN.CONCERT IN THE DARK de la Târgu-Mureș sunt puse în vânzare în rețeaua Eventbook (https://bit.ly/unseenbilet_23noiembrie) și la casieria Filarmonicii de Stat Târgu-Mureș.

Recitalul de la Târgu-Mureș încheie ediția a doua a evenimentului Unseen.Concert in the Dark 2021, în cadrul căreia artiști de renume ai muzicii clasice românești și internaționale precum pianistul Florian Mitrea au interpretat în întuneric muzică clasică la Brașov și la Timișoara. Pe lângă evenimentele pentru publicul larg, o serie extraordinară de recitaluri au fost dedicate publicului nevăzător, în parteneriat cu Asociația Nevăzătorilor din România – filialele Brașov și Timiș-Caraș-Severin. Acestea au fost interpretate de violoncelistul Makcim Fernandez Samodaiev și pianista Monica Florescu.

Makcim Fernandez Samodaiev, violoncelist

S-a născut în fostul URSS, la Volgograd și a copilărit la Havana, în Cuba. Este absolvent al Conservatorului Regal de Muzică din Anvers, Belgia, cu specializare „solist – concertist”. A concertat în țări precum Belgia, Olanda, Spania, Franţa, Elveţia, Germania, Mexic, Cuba, Statele Unite şi România, iar din anul 2015 este solist al Filarmonicii de Stat Sibiu. Pe lângă activitatea de solist și membru al Filarmonicii de Stat Sibiu, susține o intensă activitate de concerte de muzică de cameră, motiv pentru care, în 2015, în Sibiu, împreună cu pianista Monica Florescu a creat stagiunea camerală „Florescu-Fernandez & Friends”.

Monica Florescu, pianistă

Muzician polifațetic, cu o activitate concertistică de 20 de ani ca solist alături de orchestre simfonice și în recitaluri camerale atât din România, cât și din străinătate (Belgia, Mexic, Olanda, Franța, Germania, Italia, Suedia, Anglia, Elveția). A absolvit Universitatea Națională de Muzică din București și Conservatorul Regal din Anvers, Belgia. A susținut concerte în săli de renume precum Bozar (Palais des Beaux Arts) Bruxelles; Centrul Național al Artelor (CNA) Mexico City; Sala „Tlaqna” Xalapa, Veracruz, Mexic; De Singel în Anvers; De Bijloke în Gent; Sala „Thalia” din Sibiu și Ateneul Român din București. Este laureată și finalistă a concursului „Maria Canals” ediția 55, alături de grupul „Spirale Piano Trio”. De-a lungul carierei, colaborează cu diverși artiști de renume printre care Thomas Kakuska, Alexandre Rabinovitch-Barakovsky, Alexander Ivashkin și Renaud Capuçon.

Cristina Bobe, artist vizual și autor al conceptului „Unseen”

A studiat filosofie la Universitatea București și fotografie la Universitatea Națională de Arte București. Este cunoscută pentru fotografiile sale din domeniul medical, cât și pentru ideile creative care stau la baza unor inițiative unice în spațiul cultural românesc, precum proiectul fotografic „Gentle Violence”, expus la Muzeul Național Brukenthal în două ediții („The Heart” și „Faces of Change”) – un demers de documentare și explorare artistică a intervențiilor chirurgicale pe cord deschis și a celor de chirurgie plastică; galeria „Artera” din București – un spațiu multidisciplinar creat pentru a explora conexiunile dintre arte și sănătate/corp/medicină; conceptul „Unseen”, care propune singurele concerte de muzică clasică din România, desfășurate în întuneric complet.

Regulile de acces în sala de concert se vor face în conformitate cu normele în vigoare. Accesul se va realiza cu o oră înainte de a începe spectacolul. Publicul prezent va ocupa 30% din capacitatea sălii. Purtarea măștii de protecție pe toată durata evenimentului este obligatorie. Masca trebuie să acopere gura și nasul. La intrarea în sala de concert, publicul va prezenta un act de identitate, precum și dovada oficială care atestă vaccinarea anti SARS-CoV-2 (minim 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare).

UNSEEN.CONCERT IN THE DARK este un proiect cultural organizat de Asociația Smart Med în parteneriat cu Filarmonica de Stat Târgu-Mureș, cu sprijinul Consiliului Județean Mureș și al Hotelului Privo. Proiectul este co-finanțat din bugetul Consiliului Județean Mureș

