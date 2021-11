Vestea Nașterii domnului adusă de colindători de seamă în parohia Râpa de Jos

Share



Duminică, 21 noiembrie, în ziua în care credincioșii prăznuiesc aducerea Fecioarei Maria la templu de către părinţii săi, Sfinţii Ioachim şi Ana, comunitatea ortodoxă din satul Râpa de Jos, judeţul Mureş, a avut parte de o mare bucurie duhovnicească prilejuită de prezența unor oaspeți mai mult decât speciali care au dat viață frumoaselor colinde care vestesc apropierea Sărbătorii Naşterii Domnului. Credincioşii din Râpa de Jos păstoriți de părintele paroh Iustinian Dacian Oprea, au participat în număr mare la slujba Utreniei din ziua Praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului şi la Sfânta Liturghie, după care au colindat, cu mic, cu mare, alături de studenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, care au onorat cu prezenţa în parohia Râpa de Jos.

„Enoriaşii care au umplut mica biserică ortodoxă din Râpa de Jos, alături de studenţii teologi, au împărtăşit sfinţenia liniştită, bucuria şi speranţa întruchipată în colindele de Crăciun, care vestesc apropierea Sărbătorii Naşterii Domnului. În slujba Utreniei din ziua Praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului (Catavasia Cântării I) ni se arată: „Hristos Se naşte, slăviţi-L, Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L, Hristos pe pământ, înălţaţi-vă. Cântaţi Domnului tot pământul şi cu veselie lăudaţi-L, popoare, că S-a preaslăvit”, menţionându-se că „din această zi, aceste Catavasii se cântă până la întâi ianuarie”, a precizat părintele paroh Iustinian Dacian Oprea citat de www.reintregirea.ro.

Când se dă startul colindelor? întreabare la care părintele Dacian Oprea a simțit că trebuie să ofere un răspuns.

„Enoriaşii ne-au întrebat de multe ori care este momentul de când putem cânta colinde, iar această Catavasie ne oferă un răspuns liturgic referitor la perioada în care se cântă colindele: de la Intrarea în biserică a Maicii Domnului și până în prima zi a noului an. „Muzica este mediatorul între viaţa spirituală şi cea trupească”, spunea celebrul compozitor Ludwig van Beethoven, iar evenimentul religios şi cultural de duminică, de la Râpa de Jos, a fost în măsură să aducă bucurie, fericire şi pace în sufletele enoriaşilor noştri.Cunoscută în popor sub denumirea de Ovedenia sau Vovidenia, sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului este ziua în care Sfinţii Ioachim şi Ana şi-au ţinut promisiunea făcută Lui Dumnezeu, iar la vârsta de trei ani, au dus-o la templu pe fiica lor. Sfântul Gherman, Patriarhul Constantinopolului, spune că la intrarea în templu a Maicii Domnului, Ana a cuvântat astfel: „Făgăduinţele pe care le-au făcut buzele mele, le voi da Domnului. Pentru aceasta, am adunat cete de fecioare cu făclii şi am chemat preoţi şi pe rudeniile mele, zicând tuturor: «Bucuraţi-vă împreună cu mine toţi, că m-am arătat astăzi şi maică, şi înainte povăţuitoare, dând pe fiica mea, nu împăratului celui pământesc, ci lui Dumnezeu, Împăratul ceresc»”.Precum se ştie, fiecare cântec de suflet este o rugăciune, iar rugăciunea şi cântarea au fost menţionate împreună încă din perioada apostolatului. Însuşi Sfântul Apostol Pavel, apostolul neamurilor, i-a îndemnat pe efeseni, pe romani sau pe coloseni să cânte psalmi și să Îl laude pe Dumnezeu. Tocmai de aceea, în această zi binecuvântată, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei şi Parohia Ortodoxă Râpa de Jos au ţinut să ofere enoriaşilor cântece de suflet, atât în cadrul Sfintei Liturghii, cât şi pe întreaga durată a concertului de colinde susţinut de studenţii teologi”, a spus pr. paroh Iustinian Dacian Oprea.

Printre cei prezenți la momentul de aleasă bucurie găzduit de parohia Râpa de Jos s-a numărat și deputatul Dumitriţa Gliga, președinte interimar al PSD Mureș.

„Praznicul împărătesc al Intrării în Biserică a Maicii Domnului este o sărbătoare asociată tradițional cu lumina, cu soarele. Este o zi în care se deschid și cerurile, și sufletele, o zi rostuită condescendenței, îngăduinței și împăcării cu sine și cu ceilalți. Astăzi, din inițiativa părintelui Dacian Oprea, studenții la Teologie de la Alba Iulia au dat o nouă valență sărbătorii, venind la Râpa de Jos să cânte și să încânte cu vocile lor”, a fost mesajul transmis de deputatul social-democrat Dumitriţa Gliga.

