Emblemă de Onoare acordată de Raed Arafat

Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a lui Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), cu ocazia deplasării la Atena, pentru a participa la seminarul organizat de Comisia Europeană, acesta a înmânat Emblema de Onoare a DSU unui vechi prieten, respectiv dr. Christos Stelyanithis.

,,În cadrul deplasării mele la Atena, pentru a participa la seminarul, organizat de Comisia Europeană, privind lecțiile învățate de la intervenție la situațiile de urgență apărute pe domeniul incendiilor de pădure în cursul acestui an, am avut ocazia să mă revăd cu un vechi prieten, dl dr. Christos Stelyanithis, ministrul pentru criza climatică și protecția civilă în Grecia și fostul comisar european pentru protecție civilă și asistență umanitară. Pe lângă discuțiile referitoare la intensificarea colaborării între Grecia și România în domeniul situațiilor de urgență, am fost onorat să-i înmânez Emblema de Onoare a DSU pentru contribuția adusă întregului sistem de protecție civilă la nivel UE. Contribuția domnului ministru Stelyanithis la dezvoltarea programului RescEU este una foarte bine cunoscută la nivel european. La întâlnirea de azi, a participat și excelența sa doamna ambasador Adriana Ciamba”, a precizat Raed Arafat, șef al DSU.

Alexandra HAJA

Foto: Facebook – Raed Arafat