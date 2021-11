Ibăneștiul reciclează!

Share



Sâmbătă, 27 noiembrie 2021, în comuna Ibănești va avea loc o nouă acțiune de colectare gratuită a deșeurilor electrice și electronice. „Locuitorii comunei, care au aparatură electrică și electronică stricată sau pe care nu o mai folosesc, au posibilitatea să o predea mașinii de colectare care va circula între orele 09.00-16.00. Colectarea este gratuită pentru locuitori. Aceștia sunt rugați să scoată aparatura la poartă. De asemenea, pentru persoanele interesate, se oferă și varianta programării, la telefon 0741.754.708”, informează reprezentanții Primăriei comunei Ibănești.

Sub sloganul „Reciclezi și primești garantat”, vor fi acordate premii, respectiv șansa de a participa la tombola organizată lunar după cum urmează: 2 tichete cadou X 10 lei + 2 cupoane tombolă pentru aparate electrice uzate mari (>45 kg) (frigidere, congelatoare, mașini de spălat rufe/vase, aer condiționat), 1 tichet cadou X 10 lei pentru alte tipuri de deșeuri electrice, a căror greutate totalizează <35 kg., 1 cupon tombolă pentru fiecare apparat electric uzat, mediu (TV, monitor, calculator, laptop, imprimantă, unelte electrice mari, etc), respectiv aparate electrice uzate, mici, care totalizează 20 kg (IT%C, audio-video, tablete, etc).

(Redacția)