FOTO: Coronițele de Advent, atracția Târgului Producătorilor Locali de la Reghin

Ediția de noiembrie a Târgului Producătorilor Locali desfășurat la Reghin la finele săptămânii trecute a stat sub auspiciile sărbătorilor de iarnă, oferta fiind una destul de bogată în ce privește ormamentele de Crăciun. Printre cei care au bifat o nouă prezență la târgul găzduit de Piațeta Libertății s-a numărat și Balogh Ida din localitatea Pănet, prezență constantă la târgul de la Reghin.

„Mereu mi-au plăcut lucrurile de artizanat, modul în care acestea prind viață. Cum nu aveam timp, fiind mereu ocupată cu familia, cu locul de muncă, am tot amânat să încerc și eu. Asta până la un moment dat când am decis să fac acest pas. Am început cu pictura pe lemn. Pictam absolut orice era din lemn, începând de la obiecte de uz casnic, decorațiuni pentru cadouri, jucării, mobilier de dimensiuni mai mici. La acest târg de la Reghin particip încă de la început, cu excepția primei ediții care s-a ținut în Parcul Central. În rest, am fost la toate edițiile găzduite aici în Piațeta Libertății. La această ultimă ediție am venit cu decorațiuni de Crăciun, dat fiind faptul că suntem în preajma sărbătorilor de iarnă”, ne-a declarat Balogh Ida.

Coronița de Advent, în așteptarea Crăciunului

La loc de cinste la standul păstorit de Balogh Ida au fost coronițele, atât cele de Advent cât și cele simple. „Coronița de Advent este o coroană din ramuri de brad, prevăzută cu patru lumânări, care sunt aprinse succesiv în cele patru duminici din timpul Adventului (timpul dinaintea Crăciunului). Prima lumânare va fi aprinsă duminică, 28 noiembrie, urmând ca de Crăciun să fie aprinse toate cele patru lumânări. În schimb, la coronițele simple, acestea se pun de regulă la ușa de intrare, semn că oamenii se bucură de această perioadă din an marcată de sărbătoarea Crăciunului și Anului Nou. Nu trebuiesc omise ornamente de dimensiuni mai mici având ca tematică Crăciunul, apreciate în special de cei mici. De asemenea, la stand se mai pot găsi diverse decorațiuni din lemn care au ca și scop binecuvântarea locuinței. Pe lângă rolul spirirtual, acestea au și o întrebuințare practică, pot fi folosite ca și obiecte casnice în bucătărie”, a precizat Balogh Ida.

Alin ZAHARIE