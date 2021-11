Prima întrunire a Consiliului Comunitar Consultativ Târgu Mureș

Share



Potrivit paginii web a Primăriei municipiului Târgu Mureș, www.tirgumures.ro, Consiliul Comunitar Consultativ, structură nou înființată la nivelul Municipiului Târgu Mureș, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 293 din 30 septembrie 2021, s-a reunit joi, 18 noiembrie 2021, pentru prima dată de la înființarea lui.

Consiliul Comunitar Consultativ este o formă de sprijin la nivel local, formată din 25 de membri, aleși pe o perioadă de 2 ani de la data numirii. Aceștia sunt selectați dintre membri de seamă ai comunității, respectiv consilieri locali, oameni de afaceri locali, preoți, cadre didactice, medici, polițiști – persoane implicate și receptive la problematica socială.

Echipa de conducere

Potrivit informațiilor furnizate de către Andreia Moraru, director executiv al Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, în urma supunerii la vot, au fost aleși următorii reprezentanți: președinte – Todoran Corina (director executiv adjunct la Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș), vicepreședinte – Andreia Moraru (director executiv la Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș), secretar – Mariana Hârlav (inspector la Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș).

„Membrii comisiei au considerat că dat fiind faptul că suntem la început și a fost o inițiativă a Direcției de Asistență Socială, echipa de conducere, la început să fie de la Direcția de Asistență socială, urmând ca după finalizarea celor doi ani de mandat, cât avem prin Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei, să fie cooptați și alți membrii în conducerea Consiliului Consultativ”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Andreia Moraru, vicepreședintele Consiliului Comunitar Consultativ.

Potrivit descrierii structurii nou înființate, misiunea Consiliului Comunicar Consultativ este de a contribui la identificarea nevoilor și resurselor comunității locale, precum și de a promova implicarea acesteia, în soluționarea unor cazuri sociale concrete. Scopul structurii nou formate se regăsește în sprijinirea activității de asistență socială prin creșterea calității vieții în familiile dezorganizate, aflate în impas financiar sau a copiilor privați de o îngrijire și educație adecvată.

„La finalul ședinței a fost o serie de discuții legate de diferite problematici cu care municipiul se confruntă. Am discutat despre problema cerșetoriei, și noi am făcut la nivelul Direcției de Asistență Socială o scurtă trecere în revistă a campaniei privind cerșetoria, care s-a desfășurat în primăvară. S-a discutat de echipa mobilă privind victimele violenței în familie. La final, la punctul de diverse, am început deja să avem discuții care sunt de interes pentru membrii și cu problematici care după aceea vor intra pe ordinea de zi în cadrul ședințelor noastre”, a mai transmis Andreia Moraru.

Conform sursei citate, printre atribuțiile Consiliului se numără și identificarea copiilor și a familiilor care au nevoie de orice formă de sprijin, analizarea cazurilor identificate sau cele care au fost supuse spre analiză asistenților sociali din cadrul DAS Târgu Mureș, colaborarea cu serviciile publice sau private din comunitate, medierea conflictelor intrafamiliale, propunerea de soluții pentru rezolvarea cazurilor sociale identificate.

Mălina MORARU