Zilele UMFST Târgu Mureș 2021, în format hibrid

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureș organizează, în perioada 6 – 10 decembrie 2021, Zilele Universității, un eveniment cu tradiție la care este invitată să participe întreaga comunitate academică.

Potrivit paginii web a UMFST, www.umfst.ro, manifestările se vor desfășura în format hibrid, iar programul complet va fi disponibil în curând.

Principalele evenimente organizate în ediția 2021:

-Sesiunea științifică a cadrelor didactice pe domeniile medicină, farmacie, științe și tehnologie;

-A 14-a Conferință a Doctoranzilor și Tinerilor Doctori pe domeniile medicină, medicină dentară, farmacie, filologie, istorie, informatică, inginerie și management, sub egida Școlii Doctorale; Memorial Lecture George Simu – Towards Curative Interventions through Immune Engineering, invitat: Prof. Dr. Adrian Bot, vicepreședinte și director global de medicină translațională la Kite Pharma (Gilead Sciences), dezvoltând produse celulare modificate genetic pentru indicații oncologice

-Miskolczy Dezső Memorial Award Lecture – Cerebrovascular diseases: animal experiments and clinical studies; Invitat: Prof. Dr. Bereczki Dániel, medic primar neurologie, Șeful Departamentului de Neurologie la Universitatea de Medicină Semmelweis Budapesta

Totodată, programul va cuprinde inaugurarea unor obiective finalizate în anul 2021, alte conferințe, workshop-uri, webinarii și manifestări pe diferite teme științifice, sociale, culturale și artistice.



Mălina MORARU