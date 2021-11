Județul Mureș, lider național la mame minore

Share



Preşedintele Salvaţi Copiii Mureş, dr. Meda Neagoe, a anunţat marţi, 23 noiembrie, că judeţul Mureş a ajuns, în acest an, la 931 de mame minore, fiind lider la nivel naţional.

Ea a subliniat că unul din patru copii născuţi de mame sub 18 ani se nasc prematuri sau cu malformaţii congenitale.

”Judeţul Mureş a ajuns, anul acesta, la un număr de 931 de mame minore, suntem pe primul loc în ţară. Este rezultatul unui an de analize efectuată de către Salvaţi Copiii România, privitoare la situaţia mamelor minore şi din zonele defavorizate din România şi din Republica Moldova. Din păcate, judeţul Mureş conduce la mame minore, conduce la copii care se nasc din mame minore, aceşti copii au şi probleme, unul din patru se nasc înainte de termen, au diferite malformaţii congenitale, necesită apoi tratamente şi intervenţii specializate. Ne îngrijorează pentru că totalul de 931 de mame se referă la 2019, fiindcă se pare că în 2020 situaţia se agravează, vârsta medie de naştere a unui copil a scăzut la 16,3 ani (…) Problema este că ele provin din medii defavorizate, una din patru abandonează educaţia, creşte abandonul şcolar şi atunci devin foarte vulnerabile în mediul social. Încercăm, prin filiala Mureş, care are un centru în comuna Râciu, unde coordonatoare este Nicoleta Baciu, o asistentă socială şi o femeie extraordinară, încercăm să demonstrăm şi să creăm un model. Aici a dat rezultate. Căutăm şi alte localităţi unde să ne oferim ajutorul”, a declarat dr. Meda Neagoe.

Potrivit acesteia, prin programul de succes implementat în comuna Râciu, s-a reuşit ajutorarea mamelor minore inclusiv prin cursuri de parenting, dar şi diminuarea numărului mamelor minore, prin educaţie contraceptivă.

”În aceste comunităţi în care sunt depistate mamele, avem programe prin care sunt ajutate să capete încredere în asistentul social, în mediatorul sanitar, în asistenta medicală şi în medicul de familie, sunt ajutate cu bani pentru a-şi face analizele specifice. Salvaţi Copiii le ajută cu transport, cu programare la medic, cu medicaţie pentru ele şi cu ajutor pentru copilul care se naşte, cu hăinuţe, medicamente şi lapte praf. Din păcate, problema este că dacă au aceşti copii, unii părinţi trăiesc din alocaţii, taţii au o medie de vârstă de 20,4 ani şi foarte puţini dintre ei muncesc şi atunci se perpetuează traiul din aceste alocaţii, care oricum nu le asigură un trai la un nivel necesar”, a mai spus dr. Meda Neagoe.

(www.agerpres.ro)