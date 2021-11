FOTO: ”Patrula de reciclare”, la Gimnaziul ”Alexandru Ioan Cuza”

Share



Elevii clasei a IV-a B din cadrul Școlii Gimnaziale ”Alexandru Ioan Cuza” din Târgu Mureș, împreună cu învățătoarea lor, Carla Pădurean, s-au implicat în programul educațional de protecție a mediului ”Patrula de reciclare”, organizat de Asociația Volens, concursul ”Fă ceva mai bun, mai puțin plastic de acum.”

Programul are ca scop creșterea conștientizării și a gradului de educare privind importanta reducerii folosirii plasticului de unică folosință și adoptarea obiceiurilor responsabile în ceea ce privește utilizarea și debarasarea de ambalaje și produse din plastic.

”Am aflat despre acest proiect de pe internet. Consider că este o temă actuală, interesantă, necesară pentru copii și nu numai, este o temă de interes global. Aici, la noi în clasă, nu avem teme sau teste, noi avem provocări sau misiuni pe care le parcurgem cu interes, astfel provocarea noastră la sfârșit de toamnă este acest proiect atractiv”, a declarat învățătoarea Carla Pădurean.

Echipa coordonată de învățătoarea Carla Pădurean a desfășurat zilnic, timp de o săptămână, activități în cadrul concursului ”Fă ceva bun, mai puțin plastic”.

”Am prezentat informații de pe site www.patruladereciclare.ro, despre istoria plasticului, avantajele, pericolele folosirii abuzive, cum putem reduce cantitatea de plastic, ce obiceiuri bune putem adopta fiecare dintre noi. După fiecare oră, elevii au avut misiunea de a rezolva fișe de lucru și de a desena postere cu mesaje pro reciclare. În perioada 19-25 noiembrie 2021, elevii vor avea șansa de a participa la un chestionar online, în urma căruia vor putea fi înscriși într-o tombolă cu premii atractive”, a arătat învățătoarea Carla Pădurean.

Câteva cuvinte ale elevilor despre acest proiect:

Adriana Oltean: ”Părerea mea este că plasticul ascunde multe mistere, produsele confecționate din plastic rezistă foarte mulți ani, din cele 8 milioane de tone, doar 9% se reciclează… să fiu sinceră, aceste fapte sunt triste. Produsele din plastic au un fel de triunghi pe ele, dacă în interiorul triunghiului sunt numerele 1, 2, 4, 5 înseamnă că sunt reciclabile, dar dacă au 3, 6, 7 nu sunt reciclabile. Eu sper că până la urmă totul va fi bine și ne vom putea bucura de planeta noastră Terra, mare și frumoasă. Pentru asta, fă ceva mai bun, mai puțin plastic de acum.”

Alisia Cozma: ”Plasticul dăunează. În România nu sunt destule amenzi sau reguli. Din acest proiect eu am învățat lucruri pe care nici părinții mei nu le știau, am fost foarte impresionata și uimită. Am învățat că nu trebuie să folosim plastic în exces, trebuie să fim atenți ce cumpărăm, să căutăm semnul reciclării.”

Sara Coman: ”Îmi place proiectul, am aflat lucruri șocante, am aflat că guma de mestecat poate conține plastic, nu voi mai mânca gumă niciodată. Paiele din plastic se descompun în 200 de ani… vă rog, reciclați!”

Cezara Pașcan: ”Proiectul mi se pare foarte creativ. M-au impresionat informațiile despre semnele cu cifrele care ne arată dacă produsele sunt reciclabile. Am aflat cât durează descompunerea scutecelor aruncate la goi, durează extrem de mult, sute de ani. Mi s-a părut foarte tare atunci când am aflat cum se produce plasticul.”

Andrada Goia: ”Am aflat multe lucruri, m-am simțit ca și cum aș fi supărată pe oameni pentru că aruncă plastic în ape și în pădure. Plasticul ne ajută dar ne și sufocă.”

Diana Chirteș: ”Nu mi-a venit să cred câte informații am aflat despre plastic, au fost super interesante. Doar că trebuie să respectăm toți aceste sfaturi, nu doar 50 de oameni. 1, 2, 3… reciclează de vrei!”

David Grebenisan: ”Eu aș vrea ca plasticul să fie reciclat de toată lumea.”

Daria Bungărdean: ”Am rămas impresionată de faptul că, cuvântul plastic este un cuvânt grecesc, înseamnă ”a modela”.

David Rîtea: ”M-am înfricoșat când am aflat că anual se aruncă 8 milioane de tone de plastic. M-am gândit mult la asta și mi-am dat seama rapid că este o problemă. Hai, să reparăm Pământul.”

Maria Dălălău: ”Dacă oamenii ar fi mai cumpătați, ar folosi plasticul doar în strictul necesar și ar recicla, planeta ar fi mai frumoasă!”

Mihnea Gliga: ”Când am auzit despre plastic și efectele lui, am simțit că sunt responsabil să protejez natura și să utilizez cât mai puțin acest material în viața de zi cu zi, este nociv atât pentru mine și familia mea, cât și pentru natură, dar mai ales pentru întreaga natură.”

