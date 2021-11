Cupa „Delfinul”, la a treia ediție

Share



Bazinul de înot didactic din Luduș a fost inaugurat în anul 2015 și de atunci se poate vorbi despre practicarea unui sport nou pentru ludușeni: înotul. Chiar dacă Mureșul în curgerea sa milenară a fost singurul loc de bălăceală în timpul verii, noul și modernul spațiu a creat cadrul optim pentru practicarea natației în mod organizat pe toată perioada anului. Cel care a pus bazele unei pregătiri de specialitate pentru tinerii înotători a fost profesorul de educație fizică și sport Ciprian Cipăian, antrenor de fotbal cu licența „B” UEFA, antrenor de natație și preparator fizic. Din anul 2012 a înființat un club sportiv cu două ramuri, fotbal și natație destinat copiilor și juniorilor. La fotbal, Ciprian Cipăian conduce antrenamente individuale, iar la natație se ocupă de pregătirea unui număr de 165 de copii din Luduș, Sărmașu, Iernut și din alte localități.

Patru probe, la trei categorii de vârstă

Chiar dacă anii 2020 și 2021 nu au fost favorabili competițiilor sportive, antrenamentele desfășurându-se cu intermitențe din cauza pandemiei, Cupa „Delfinul”, ediția a treia, s-a desfășurat în această toamnă în bazinul de înot din Luduș, evident fără spectatori, cu respectarea tuturor regulilor impuse de situația sanitară din țară. Concursul s-a desfășurat la trei categorii de vârstă, Juniori I, II și III, fete și băieți, la patru probe: craul, bras, spate și fluture pe distanța de 100de metri.

După disputarea concursului de calificare din 16 octombrie 2021, în finală s-au calificat 42 de înotători. Dintre merituoșii participanți îi evidențiem pe cei mai buni, pe cei medaliați cu aur: Juniori I, Băieți – Alexandru Păcurar de la Școala Gimnazială nr. 1 Luduș ( 4 medalii de aur); Juniori II B – Vlad Vlasa, Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” Luduș (2 medalii de aur și două de argint); Octavian Păcurar, Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” Luduș (1-2-1); Marc Farcaș, Școala Gimnazială Iernut (1-0-3). J3B – Radu Anca, Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” (2-2-0); David Csiki, Școala Gimnazială Nr. 1 Luduș (2-0-0). Junioare I Fete- Iris Șuta, Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” Luduș (2-2-0); Antonia Mătieș, Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” Luduș (2-0-0). J2F – Timea Tîrnovean, Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” Luduș (3-1-0); Sabina Cormoș, Școala Gimnazială „Ioam Vlăduțiu” Luduș (1-2-1); Medea Pop, Școala Gimnaziială Iernut (1-0-1). J3F – Csiki Dalma, Școala Gimnazială Nr. 1 luduș – 4 medalii de aur. Laureații acestei ediții au primit medalii și diplome spre bucuruia lor și a părinților care speră la o evoluție ascendentă a copiilor.

„Până în luna ianuarie luăm o vacanță, după care voi selecționa o grupă de elită care va participa la concursuri. Din cauza Pandemiei nu am efectuat întotdeauna programul de pregătire, motiv pentru care nu am participat la puținele concursuri organizate. Avem invitații primite din țară și din străinătate, Austria și Ungaria, la care vom participa în funcție de evoluția sanitară. Am în pregătire copii foarte buni, talentați, de perspectivă care au nevoie de concursuri pentru a evolua”, a declarat prof. Ciprian Cipăian. Pentru „delfinii” de la Luduș anul nou, 2022, începe cu noi provocări, atât de ordin sportiv cât și organizatoric. Nu va fi ușor și din acest motiv, tinerii înotători au nevoie mereu de încurajări.

Ioan A. BORGOVAN