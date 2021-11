Polițiștii mureșeni, educație în școli împotriva violenței

Share



Pentru poliţiștii mureșeni, asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă în şcoli, precum şi în zonele adiacente acestora reprezintă o prioritate. Biroul Siguranța Școlară Mureș se alătură Campaniei “16 zile de activism împotriva violenței domestice” , ediția 2021, derulată de instituțiile responsabile, respectiv Echipa intersectorială de prevenire și combatere a violenței în familie Mureș și mai mulți parteneri.

În perioada 25 noiembrie-10 decembrie 2021, prin activități în școli, polițiștii vor pune în discuție acest subiect cu elevii mai mici sau mai mari, pentru că este esențială educația copiilor în spiritul neacceptării violenței ca pe un comportament normal sau care are scuze. Pentru ca viitorul să fie mai puțin marcat de violență, inclusiv în familie, trebuie să pornim de la educația copiilor și de la modelul pe care noi li-l oferim.

„Copiii noștri sunt viitorii tineri, implicați în relații. Trebuie să discutăm cu ei despre respect, despre ceea ce este de neacceptat, despre așteptările pe care le au de la cei din jur, despre faptul că fiecare ființă umană merită o viață în siguranță, cu atât mai mult în propria casă. Fiecare dintre noi putem ajuta! Prin a nu accepta violența, prin a ne învăța astfel și copii, prin a oferi sprijin, cel puțin prin îndrumarea persoanelor în risc spre resursele din comunitate,” a transmis întru-un comunicat de presă comisar șef Gabriela Pîncă, împuternicit șef Birou Siguranța Școlară.

Campania, al cărei mesaj central în acest an este VIOLENȚA NU ARE SCUZE!, prin toate activitățile ei, are scopul de a informa, de a educa și conștientiza comunitatea mureșeană împotriva violenței, în special a formelor de violență în familie. Prin activitățile campaniei, comunitatea va fi informată asupra resurselor de sprijin, protecție și ajutor din județul Mureș.