Ziua Națională sărbătorită la Deda

Asociația Culturală „Pe Mureș și pe Câmpie”, alături de Primăria Comunei Deda și Asociația „Straja cetății Mureșene” organizează marți, 30 noiembrie, de la ora 16.30, un spectacol extraordinar dedicat Zilei Naționale a României. Spectacolul va fi găzduit de curtea Liceului Tehnologic „Vasile Netea” din Deda și va cuprinde recitaluri folclorice susținute de soliștii Dorina Oprea, Livia Sorlea, Marian Suciu, Dorin Ioan Bumbu, Andrei Romanică, Mihaela și Ciprina Istrate, Grupul vocal „Ecoul Călimanilor”, Ansamblul „Doina Mureșului” și Grupul instrumental „Ceterașii de pe Câmpie”. Prezentatorul evenimentului va fi Iulian Praja.

Mădălina Mureșan, din nou acasă

Printre cei care vor da glas cântecului popular se numără și solista Mădălina Mureșan, om de-al locului, cum îi place artistei să spună de fiacare dată când are ocazia. „E o binecuvantare să mă simt încă a locului, deși am plecat de atâția ani de acasă. Am rădăcinile încă bine înfipte în această vatră a Văii Mureșului Superior, prin părinții și bunicii, prin cântecul și jocul acestei minunate zonei care îmi curge prin vene. Mi-e dor să văd oamenii de pe scenă, în condițiile în care au fost multe spectacole în care doar camera de filmat parcă ne asculta trăirea. De aceea, mă bucură nespus revederea cu publicul drag. Pe de altă parte, mă întristează să stiu că de la ultimul spectacol de aici s-au împuținat oamenii, deoarece necazurile aduse de situația mondială actuală nu ne iartă nici pe noi. Consider că, vremurile rele clădesc caractere puternice. Trag nadejde că răul prin care trecem acum o să ne uneasca neamul, întrucat nimic nu e mai trist pentru o națiune decât lipsa de iubire și empatie pentru cei din jur”, a declarat Mădălina Mureșan.

Gândurile artistei se îndreaptă către sărbătoarea de suflet a tuturor românilor, 1 Decembrie, Ziua Națională a României. „La fel cum acum 103 ani, au răzbit oameni fără prea multă școală, dar cu dragoste mare de glie, au reușit să înfăptuiască inimaginabilul și să treacă prin încercările la care i-a pus soarta în continuare ca popor, așa să fim și noi cei ce călcăm meleagurile astea astăzi, să ne iubim semenii și să ne iubim țara. Mă rog ca Sfântul Andrei, pe care îl sărbătorim în ziua spectacolului, să vegheze asupra noastră a tuturor și să ne aducă speranța unor zile mai bune. Ca să inchei într-o notă ceva mai veselă, spun doar atât: La mulți ani, Romania!. Zile ferite de rău tuturor românilor. Vă îndemn să fiți mândri de locul în care v-ați născut și crescut, la fel cum spun și eu cu mândrie că-s a lu’ Dinu lu’ Vasile lu’ Manailă din Bistra/a lu’ Mariana lu’ Țuțu de la Deda”,”, a precizat solista Mădălina Mureșan.

Alin ZAHARIE