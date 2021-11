STATISTICĂ. Mai puține nașteri și mai multe decese în Mureș, în 2021!

Share



Datele operative referitoare la mişcarea naturală a populaţiei evidenţiază o evoluţie nefavorabilă a acestor fenomene demografice la nivelul judeţului în perioada 1 ianuarie ‐ 31 august 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, a informat conducerea Direcției Județene de Statistică Mureș.

Potrivit sursei citate, în perioada de referință numărul născuţilor vii a scăzut cu 312 faţă de perioada similară a anului trecut (3.369 de născuţi vii în primele opt luni din anul 2021 faţă de 3.681 în aceeași perioadă 2020), iar numărul decedaţilor a crescut de la 4.846 în primele opt luni ale anului 2020 la 5.393 în perioada corespunzătoare 2021 (plus 547 persoane).

”Tendinţa negativă a sporului natural al populaţiei se manifestă şi în perioada 1 ianuarie ‐ 31 august 2021, chiar se accentuează; dacă în primele opt luni din anul 2020 sporul natural a fost de minus 1.165 de persoane, în aceeași perioadă în 2021 valoarea acestuia a fost de minus 2.024 de persoane. Valoare ușor mai mică se înregistrează la mortalitatea infantilă, în perioada 1 ianuarie ‐ 31 august 2021 decedând 24 copii cu vârsta sub un an, în scădere cu 4 decese sub un an față de perioada corespunzătoare a anului precedent”, se precizează într-un raport statistic întocmit de Direcția Județeană de Statistică Mureș și publicat pe pagina web a instituției, www.mures.insse.ro

Alex TOTH