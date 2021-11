Reghineanul Dragoș-Ioan Petrișor, evidențiatul Institutului Medico-Militar

Share



Institutul Medico-Militar și-a făcut un frumos obicei, acela de a promova excelența, pe cei aflați pe băncile facultății, ale căror povești de viață sunt prezentate prin intermediul paginii de Facebook a instituției. Reamintim faptul că Institutul Medico-Militar este instituția militară de învățământ superior, subordonată Ministerului Apărării Naționale prin Direcția Medicală, având sediul în municipiul București și o secție în municipiul Târgu Mureș. Institutul Medico-Militar asigură pregătirea medico-militară a studenților militari de la facultățile de medicină, medicină dentară și farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București și a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, pentru Ministerul Apărării Naționale, precum și pentru alți beneficiari interni (din sistemul de siguranță națională, ordine publică și justiție) și externi.

Dragoș-Ioan Petrișor: „ Cel mai important lucru pe care l-am învățat este faptul că munca în echipă şi colaborarea dintre medici este cheia succesului în medicină”

Printre cei evidențiați se numără și un reghinean, sublocotenentul Dragoș-Ioan Petrișor, student în anul VI la Institutul Medico-Militar, Secţia de Pregătire Medico-Militară Târgu Mureş, protagonist ultimului episod din cadrul rubricii „Profil de student”.

„Am onoarea să vă salut! Sunt sublocotenent Dragoș-Ioan Petrișor, student în anul VI la Institutul Medico-Militar, Secţia de Pregătire Medico-Militară Târgu Mureş. Mi-ar plăcea să vă transmit câteva dintre aspectele care mi-au făcut viața mai frumoasă în general. Prima mare reușită a fost cu un an înaintea admiterii la facultate, când am participat la Olimpiada Națională de Chimie, urmând apoi reușita admiterii la Medicină militară. După un prim an întâi, mai greu, până m-am obișnuit cu facultatea și cu modul de a învăța, au urmat câteva momente aparte în viața de student. Astfel, la finalul anului II am avut un proiect de cercetare în domeniul farmacovigilenței în Tunisia, apoi am fost prin intermediul unei burse Erasmus, în Antalya, Turcia (semestrul II, anul IV). Pe lângă cunoștințele pe care le-am deprins în aceste două experiențe în străinătate, pot spune că cel mai important lucru pe care l-am învățat este faptul că munca în echipă şi colaborarea dintre medici este cheia succesului în medicină”, și-a început Dragoş-Ioan Petrişor povestea, care nu putea să fie una complete fără cei din jurul său.

„Dacă tot am adus vorba de munca în echipă pot spune și că am făcut 12 ani de baschet și că odată cu anul I de facultate m-am apucat de un sport nou și anume voleiul, pe care îl practic și acum alături de câțiva din colegii mei de la Institut, dar și de alți prieteni, cu participare la diferite turnee. Alte momente care mi-au schimbat perspectiva au fost cele două proiecte „Caravana medicilor”, la care am participat împreună cu colectivul Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara. Un colectiv față de care am tot respectul și cărora vreau să le mulțumesc pe această cale, pentru toate cunoștințele pe care mi le-au transmis, atât legate de practica medicală cât și de viața de zi cu zi. Pe lângă toate acestea, începând cu anul II am fost în comitetul de organizare al Congresului International pentru Studenţi, Tineri Doctori şi Farmacişti „Marisiensis”, la care an de an participă tot mai multe persoane. În cadrul Ligii Studenților din Târgu Mureș am ocupat funcția de coordonator al departamentului de Educație Medicală timp de un an. Tot în cadrul acestei organizații m-am dezvoltat atât pe plan profesional cât și personal, participând la diverse proiecte ca și voluntar. Din această perspectivă mă bucur că multe cadre militare și didactice au avut un rol important în dezvoltarea mea ca medic militar dar și ca om”, afirmă Dragoş-Ioan Petrişor

Ce urmează?

„Îmi continui drumul pe care am pornit şi consider că prin ceea ce am făcut şi fac, sunt un bun exemplu de urmat. Îmi doresc ca tinerii să împărtăşească profesional cariera militară, cu precădere medico-militară, însă nu trebuie sub nicio formă să uite că este nevoie de muncă, de concentrare şi foarte multă responsabilitate”, a conchis Dragoş-Ioan Petrişor

Sursă: Institutul Medico-Militar

Foto: arhiva personală

(Redacția)