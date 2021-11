Ziua Recunoștinței sărbătorită de B-unici

Share



”În viaţa noastră de zi cu zi trebuie să ne dăm seama că nu fericirea ne face recunoscători, ci recunoştinţa ne face fericiți.” (Albert Clarke)

Americanii au o zi specială în an dedicată recunoştinţei, Thanksgiving Day.

Este sărbătorită în a patra zi de joi din luna noiembrie. Familiile se reunesc în jurul mesei, mănâncă tradiţionalul curcan la cuptor şi mulţumesc cu voce tare pentru tot ce s-a întâmplat frumos în vieţile lor pe parcursul anului. Noi, românii, am preluat de la americani Valentine’s Day, Halloween, dar se pare că am omis singura sărbătoare care ar fi meritat oarecum importată, Ziua recunoştinţei.

B-unicii au ales să adopte această sărbătoare. Au avut parte şi de o masă tradiţionala cu friptură de curcan şi piure de cartofi, plăcintă cu dovleac , descoperind cartoful dulce (majoritatea aflând pentru prima oară despre existenţa acestei legume).

Azi a fost Ziua bilantului pozitiv, Ziua în care ne-am reamintit că azi e mai preţios decât orice altceva pentru că suntem ÎMPREUNĂ!

Fiecare B-unic, pe rând, a luat cuvântul şi a adus mulţumiri pentru tot ce are, pentru tot ce i-a adus bun anul care se apropie de final.

Au scris pe bileţele binecuvântările şi au umplut copacul cu ele.

Experţi din domeniul sănătăţii, psihologi, diferite scoli de filosofie şi religie afirmă că recunoştinţa este esenţială pentru a trăi o viaţă mai fericită şi plină de sens. Când suntem recunoscători, în sufletul nostru se instalează o stare de linişte, de împăcare, de acceptare, ceea ce face imposibilă naşterea emoţiilor negative.

Ce poate fi mai frumos decât o zi dedicată mulţumirii?

Dr. Marinela FLOREA,

Directoarea Căminului pentru persoane vârstnice Târgu Mureș