FOTO: La mulți ani, România!, la Grădinița cu Program Normal Ideciu de Sus

Share



Printre unitățile de învățământ care au ținut să marcheze Ziua Națională a României s-a numărat și Grădinița cu Program Normal Ideciu de Sus, activitățile de aici fiind derulate sub îndrumarea educatoarei Marinela Marin.

„Ziua de 1 Decembrie trebuie onorată și sădit în sufletele copiilor sentimentul de patriotism, de iubire de țară și de neam. În această incursiune a unui sentiment, au pornit așa cum e firesc pentru vârsta lor, cu o introducere din basmele noastre populare atât de adorate de copii. A fost odată ca niciodată, este, de altfel, și va rămâne mereu, o țară de vis: are munți, are dealuri și câmpii, are râuri, un fluviu și chiar o mare. Și pe lângă toate acestea oameni frumoși și harnici, datini și credințe, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o țară frumoasă și o limbă atât de dulce”, a precizat educatoarea Marinela Marin.

Aflați într-un cadru tradițional, un „acasă” primitor și armonios, prichindeii au realizat mai multe activități tematice și artistice. Au recitat poezii, au intonat Imnul României, au explorat lumea fascinantă a științei prin experimente chimice, laboratorul de experimente a fost cel care le-a stârnit curiozitatea. Prin efectele imprevizibile datorate reacțiilor dintre substanțe, drapelul a luat forma lichidă.

Tabloul de sărbătoare a fost completat de costumele populare, pe care micuții le-au purtat cu drag, în timpul desfășurării evenimentelor. La finalul zilei, în cadrul manifestării dedicate Zilei Naționale a României, preșcolarii coordonați de educatoarea Marinela Marin, și-au demonstrat aptitudinile practice și au realizat o expoziție cu lucrări specifice, care au fost expuse pe gardul grădiniței.

„Parcursul activităților, ochii mirați ai copiilor, răspunsurile lor, participarea lor afectivă la activități și chiar a mea, mă duce cu gândul la ceea ce spunea Tudor Arghezi: „E o dragoste firească, gingașă, dragostea de țară, și face parte din om. Te leagă de țărâna ei, de cântecul ei, e o rădăcină vie care-ți hrănește cu dărnicie ființa”, a conchis educatoarea Marinela Marin.

Alin ZAHARIE