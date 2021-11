Premii pentru utilizatorii platformei E.ON Myline

Share



Reprezentanții E.ON Energie România invită persoanele să descopere contul E.ON Myline, prin intermediul căruia vor avea posibilitatea să afle cât mai multe informații despre serviciile oferite, dar și șansa de a câștiga diverse premii.

,,Începând cu 1 decembrie, timp de 24 de zile, vă invităm să descoperiți funcționalitățile contului E.ON Myline, unul dintre cele mai utilizate instrumente online de către clienții E.ON Energie România. Vom face astfel o incursiune zilnică în Calendarul Advent și vom avea ocazia nu doar să aflăm mai multe despre serviciile oferite de E.ON Myline, dar putem deveni și mai sustenabili, optimizându-ne consumul de energie și reducând amprenta de carbon, dar și costurile aferente facturilor de energie. Cum putem face asta? Toți cei care au cont pe platforma online sau cei care vor deveni utilizatorii acesteia în perioada 1-24 decembrie și vor interacționa cu Calendarul Advent vor intra automat în concursul cu premii zilnice care constau în energie gratuită, timp de o lună, pachete de becuri inteligente și întrerupătoare, prize smart sau senzori de mișcare. Câștigătorii vor fi desemnați în urma tragerii la sorți, care va avea loc pe 7 ianuarie 2022”, au precizat reprezentanții E.ON Energie România.

,,Informații despre sold, transmiterea autocitirii indexului de energie electrică/gaze naturale, factura electronică, plata online a facturilor, istoricul de consum, data la care expiră verifcările și reviziile instalațiilor de gaze naturale, soluțiile E.ON de eficientizare a consumului de energie, modificarea convențiilor de consum sunt o parte a informațiilor de interes pe care le veți putea descoperi în contul E.ON Myline. Foarte mulți dintre clienții noștri le cunosc și le utilizează în mod constant. O dovedesc cele peste 1,8 milioane de conturi active care erau înregistrate pe platformă la începutul lunii noiembrie, în creștere cu aproape 30% față de aceeași perioadă a anului trecut”, au mai precizat reprezentanții E.ON Energie România.

Totodată, specialiștii E.ON Energie România, consideră că o facilitate oferită de E.ON Myline este factura electronică care câștigă tot mai mult teren în fața celei tradiționale.

,,În prezent avem peste 1,2 milioane de facturi electronice activate, cu 80% mai mult decât în urmă cu un an. Practic, aproximativ 1 din 3 clienți a optat pentru acest tip de factură. Și plata online a facturilor a devenit tot mai uzuală, în acest an până la începutul lunii noiembrie fiind făcute peste 7,6 milioane de plăți online, de aproape 4 ori mai mult decât în perioada similară a anului trecut. În același registru ascendent se încadrează și transmiterea indexului contorului de gaz/electricitate, în acest an fiind înregistrate peste 6,7milioane de autocitiri prin portalul nostru, cu 64% mai mult față de anul trecut. E.ON încurajează clienții să adopte un comportament digital, fiindcă în felul acesta economisesc timp, au un control mai bun asupra contului personal și, totodată, prin activarea facturii electronice reduc impactul negativ asupra mediului. Un prim pas rapid în această direcție este crearea unui cont E.ON Myline pe eon.ro/myline”, au adăugat reprezentanții E.ON Energie România.

