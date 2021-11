VIDEO: CS Juvenes, loc de suflet pentru maestrul internațional Daniel Baratosi

Share



Daniel Baratosi, maestru internațional la șah, este antrenor în cadrul Clubului Sportiv Juvenes din Târgu Mureș. Recent, echipa pregătită de el, cu Daniel în frunte, a promovat în Divizia A. Despre cât de greu este să joci șah la un club privat și despre cum supraviețuiește un club privat, al treilea studiu de caz în această direcție, ne spune antrenorul care are în palmares o mulțime de victorii și care pregătește peste 50 de șahiști pentru competiții.

„Încercăm să readucem acel suflu în oraș, care a fost în trecut; șahul a fost foarte popular aici, în Târgu Mureș, acum mulți ani și scopul nostru este să adunăm cât mai mulți jucători pasionați, nu doar jucători de performanță și să avem toate categoriile de vârstă”

Reporter: De ce credeți că s-a diminuat fluxul de oameni care practică șahul?

Daniel Baratosi: Din punctul meu de vedere, un factor foarte important este cineva care să se implice. A lipsit o asemenea persoană care să pună suflet, pentru că la fiecare activitate e nevoie de cineva care să miște lucrurile și să aducă ceva nou. A lipsit un organizator, am avut un singur club în Târgu Mureș, timp de mulți ani; practic noi suntem al doilea club și suntem un club privat, pe lângă Clubul Sportiv Școlar (CSS) Târgu Mureș, care aparține de stat. Eu văd că de când există și această rivalitate, aș putea-o numi, sunt mai mulți oameni implicați, și aduce lucruri frumoase. În plus, la CSS jucătorii pot fi legitimați doar până la vârsta de 20 de ani, în timp ce la noi, jucători de toate categoriile de vârstă pot fi legitimați și pot participa la competiții, iar eu consider că acesta este plusul care a lipsit în toți acești ani.

Rep: În ce interval de vârstă se încadrează jucătorii de la CS Juvenes?

D.B.: Practic avem jucători de la 5 ani până la peste 60 de ani. Avem și veterani, avem și un jucător peste 70 de ani – nenea Radu – un mare suporter al nostru și un sprijin, dânsul mereu ne-a ajutat și a venit la evenimentele noastre și suntem foarte recunoscători pentru acest lucru. Asta ne-am dorit de fapt, să nu avem doar juniori și seniori. Noi am mers pe ideea de sport în masă, am încercat să oferim deschidere tuturor ca să învețe sportul minții.

Rep.: Cum vă simțiți dumneavoastră în calitate de antrenor în momentul în care copiii pe care îi pregătiți concurează cu alți copii antrenați de un membru al familiei dumneavoastră (n.e.: Baratosi Iosif, antrenor la CSȘ)?

D.B.: Aș putea să spun că în alte orașe am observat acest tip de confruntări acerbe între membri de familie și prieteni, dar aici la Târgu Mureș din fericire nu avem așa ceva, chiar am avut meci împotriva celor de la CSȘ în cadrul Campionatului Naționale pe echipe. Cum să vă spun, nu este ușor pentru un antrenor nici când joacă doi elevi de-ai lui, dar mite când sunt meciuri în familie. Totuși, noi am încercat, pe cât se poate, să privim obiectiv jocul și să ne concentrăm mai mult pe ceea ce se întâmplă pe tablă, iar la finalul partidei încercăm să o analizăm împreună și să facem jucătorii să înțeleagă că sloganul Federației Internaționale de Șah este ”Gens una sumus – Suntem o mare familie”. Eu chiar merg pe această idee, încerc să le explic jucătorilor că într-adevăr este o competiție și unii trebuie să câștige, dar asta nu înseamnă că ceilalți sunt mai prejos.

Rep.: Ce campionat se desfășoară în prezent?

D.B.: Am avut ultimul meci sâmbătă, în data de 27 noiembrie, în cadrul Campionatului Național pe echipe, de unde am avut toate șansele să promovăm în Divizia A și am și făcut-o! Matematic noi eram calificați, dar mai aveam un meci de disputat împotriva tinerelor speranțe din Baia Mare. Acesta a fost obiectivul nostru de câțiva ani încoace, să promovăm în Divizia A și de ce nu, și în Superligă. Ca regulă generală a campionatului ce s-a încheiat recent, la această competiție au participat mai mulți jucători, s-a jucat la patru mese și obligatoriu un jucător trebuia să fie junior, adică să aibă mai puțin de 20 de ani. Suntem foarte fericiți, deoarece am reușit în sfârșit să facem pasul acesta mult dorit.

Rep.: Ce înseamnă pentru un club privat promovarea în Divizia A?D.B.: În primul rând numărul de jucători crește în Divizia A, asta înseamnă că vom avea nevoie de

mai mult sprijin din partea celor legitimați la club. Pe lângă acest lucru, ne crește expunerea, avem tot mai mulți urmăritori și tot mai mulți fani, deoarece aceste competiții sunt mediatizate mult mai bine și ni se acordă o atenție sporită, de care avem cu adevărat nevoie, pentru că, din păcate, șahul nu este privit atât de bine precum alte sporturi. Din nefericire, nici din partea autorităților nu ne bucurăm de prea mult sprijin și avem nevoie de această promovare ca să ieșim afară din zona asta, să ne vadă lumea, să ne cunoască și să atragem și alte ajutoare.

Rep.: Ceilalți jucători nu simt o presiune când vă au pe dumneavoastră drept coechipier?

D.B.: Din câte am observat, acest lucru îi motivează. Ei se bucură și ma bucur și eu pentru că am ajuns aici și pot să îi ajut. Am observat că este un boost pentru ei dacă văd un maestru internațional că le este alături și devin mai motivați să exceleze. Am simțit acest lucru și în ultimul meci, pentru că deși erau atenți la mine, fiecare era concentrat și la ce se întâmpla la ei pe tablă și și-au dorit rezultate bune pentru echipă. Acum doi ani când am venit la club asta îmi doream să creez: un cerc unit unde să ne simțim bine și să ne ajutăm reciproc.

„Cu colega de la karate mai avem câteodată discuții și zâmbim din când în când, deoarece copiii de la ea mai vin și la șah, sau copiii de la șah vor să se înscrie la karate!”

Rep.: De ce ați ales CS Juvenes?

D.B.: Trebuie să recunosc că am avut mai multe oferte, dar am ales acest club pentru că și mie mi-a oferit acest oraș foarte multe posibilități și oportunități când am fost eu jucător. Am adus multe rezultate pentru Târgu Mureș și aș dori să mai stau pe aici și să ajut. Consider că nu este o datorie, nu aș folosi acest cuvânt, mai degrabă simt că mi-ar aduce împlinire, m-ar bucura foarte mult să pot să răspândesc cunoștiințele pe care le am și să le ofer generațiilor următoare. Ar fi o împlinire sufletească! Este unul dintre cele mai frumoase sentimente din punctul meu de vedere – să primești ceva și să poți să-l dai înapoi comunității. Am ales CS Juvenes și pentru că mi-a oferit libertate, în sensul în care eu aleg proiectele pe care le demarăm, nu mă simt restrâns și simt că am parte de sprijin necondiționat din partea echipei.

Rep.: Sunteți unicul antrenor de șah pe care îl are clubul?

D.B.: Nu sunt unicul, mai este și tatăl meu, care mă ajută cu pregătirea copiilor mai mici. Inițial am fost tot doi antrenori, după aceea am rămas doar eu și l-am cooptat pe el deoarece el a fost cel care mi-au arătat primii pași în șah și mi se pare o oportunitate excelentă să lucrăm împreună.

Rep.: Cum supraviețuiește un club privat în situația de față?

D.B.: Din nefericire, foarte greu, mai ales în această perioadă dificilă. Trăim din sponsorizări și nu e puțin lucru, deoarece aceste competiții costă și am avea nevoie de cât mai mult sprijin, pe care nu l-am prea primit până acum din partea autorităților locale. Aș vrea chiar să fac apel către conducerea locală și să transmit că noi am organizat cele mai importante două ediții de competiții internaționale de șah din zona Ardealului. Din 2019 am început și am adunat peste 100 de jucători din toată țara, ba chiar și din Republica Moldova. Ceea ce facem noi este un lucru foarte benefic orașului și considerăm că merităm tot sprijinul autorităților, ca să ne putem continua activitatea și să ne extindem. Noi vrem să le oferim un cadrul prielnic tuturor copiilor, dar avem nevoie de spații, deci facem apel la un ajutor financiar fără de care nu putem face mai nimic.

A consemnat Anamaria Luisa MARCU