VIDEO, FOTO: Săptămâna Educației Globale, la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin

Printre unitățile de învățământ implicate în cadrul programului ”Săptămâna Globală a Educației” (15-21 noiembrie) s-a numărat și Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” care a demarat o serie de activități incluse în cadrul campaniei de sensibilizare la nivel european, tema aleasă pentru acest an fiind „It’s our world! Let’s take action together/ Este lumea noastră, să acționăm împreună!”. Timp de o săptămână, cadrele didactice împreună cu elevii au dezbătut teme diverse în cadrul unor activități precum ”Puzzle-ul educației globale”, ”Drepturile copilului în operele literare”, ”Value Education”, ”Rights and responsibilities”, ”Tolerance and Acceptance Nowaday”, ”Comunicarea-cheia toleranței”, ”100 de ani de insulină”, ”Noi și schimbările climatice”, ”Mari descoperiri ce au devenit atracții turistice”, ”Safeguard Resources and Stability Worldwide”, ”Copiii citesc povești copiilor”.

Meritul principal revine atât auditoriului, respectiv elevii liceului, precum și coordonatorilor acestor acțiuni, profesorii Mirela Cioloca, Bojte Kinga, Cristina Drescan, Andreea Dumitrache, Emilia Moldovan, Nagy Imre, Szekely Rozalia, Sanda Simon-bibliotecar, și nu în cele din urmă oaspeților speciali, respectiv dr. Băncescu Silvia.

prof. Emilia Moldovan

„Săptămâna Educației Globale” e un program la nivel național, inclus într-un proiect european prin care, timp de o săptămână se realizează activități educative prin care elevii să reușească să-și descopere diverse abilități, să-și de-a seama de fapt ce se află pe ordinea de zi a agendei problemelor omenirii, începând de la încălzirea globală, până starea de sănătate a populației la momentul actual. Este practice un program care dorește să includă tot ce înseamnă educație nonformală. La finalul lunii septembrie a fost perioada în care s-a creionat programul activităților din cadrul Săptămânii Educației Globale la niveul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”. Noi profesorii am încercat să venim cu idei care să corespundă tematicii acestei săptămâni, care este alta în fiecare an, am încercat să vedem și ce îi interesează pe elevi, iar în final fiecare profesor și-a anunțat activitățile ce urmau să se desfășoare pe durata unei săptămâni. S-au implicat colegi de-ai mei care au realizat activități specifice, atât la clasă cât și în afara școlii”, ne-a declarat prof. Emilia Moldovan, consilier educativ în cadrul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”.

Tematica generală a fost una legată de sănătate, de la cea umană, prin abordarea importanței insulinei, și nu în ultimul rând sănătatea planetei, workshopul „Noi și schimbările climatice” coordonat de prof. Emilia Moldovan fiind sugestiv în ce privește abordarea aleasă pentru ediția din acest an a Săptămânii Educației Globale. Deloc lipsite de interes au fost abordările unor teme precum educația, drepturile și responsabilitățile, toleranța și comunicarea.

„Elevilor le-a plăcut să participe la astfel de activități. Întotdeauna e binevenită o voce din exterior, e și normal, cuvântul unui specialist are o mai mare greutate, cum a fost cazul activității despre importanța insulinei. Copiilor le-a plăcut să lucreze efectiv la ceva, ei mereu au această plăcere în a se implica în ceva, aspect care trebuie să stea la baza unei activități educative. În momentul în care elevii se implică, iar tu ca professor le aduci informații interesante, ei sunt extrem de receptivi. Din afara școlii s-a implicat în acest program doamna doctor Silvia Băncescu. A fost extrem de amabilă și deschisă, a venit să ne vorbească despre insulină, descoperită acum 100 de ani de către un roman. Din păcate, foarte multe persoane, inclusiv din rândul tinerilor, sunt diabetic. Avem elevi cu diabet, așa că această actiune de informare a fost una extrem de binevenită. De asemenea, bibliotecara școlii, Sanda Simon, o persoană extrem de implicată, a realizat o activitate la una din grădinițele din Reghin unde elevi voluntari din cadrul școlii noastre le-au citit celor mici povești. Iată, alt moment în care elevii au fost scoși din zona lor de confort, aspect care cred că a fost pe placul lor. În ce mă privește, am fost implicată direct în câteva activități din cadrul Săptămânii Educației Globale , și anume workshopul ”Noi și schimbările climatice”. Observăm faptul că vremea nu mai ține cu noi, nu ne bate Dumnezeu, se pare că ne cam batem singuri. De asemenea, ”100 de ani de insulină” prin care am încercat să-i facem pe copii să fie cât mai conștienți de importanța unei diete cât mai corecte, mai sănătoase și nu în ultimul rând importanța unui stil de viață sănătos bazat pe mișcare. Nu în ultimul rând, amintesc aici activitatea intitulată ”Comunicarea- cheia toleranței”, unde rolul profesorului a fost luat de către un elev, Miriam Valeria Pașca din clasa XI-a D care s-a dovedit a fi un profesor foarte bun. A reușit să ne implice pe toți. Ar fi un dascăl excelent din punctul meu de vedere”, a precizat prof. Emilia Moldovan.

Despre esența Săptămânii Educației Globale, a vorbit și prof. Cristina Drescan, implicată în activități care au vizat atât educația, nivelul acesteia, precum și raportul drepturi-obligații extrem de important pentru tânăra generație.

prof. Cristina Drescan

„În primul rând este vorba despre conștientizare și sensibilizare, fiindcă școala este o instituție de educație, iar educația nu înseamnă doar cunoștințe. Nu înseamnă nici măcar cunoștințe generale, este vorba de mult mai mult, educarea valorilor și pregătirea pentru viața de după școală. Din păcate, nu întotdeauna elevii noștri au acele deprinderi și abilități practice de care au nevoie. În altă ordine de idei, în școală se întâmplă și lucruri mai puțin plăcute. Există bullying, de când cu online-ul există cyberbullying, și nu în ultimul rând problema toleranței, a acceptării celuilalt. E păcat să ne asundem și să spunem că nu există și astfel de probleme. Sunt copii care încă sunt izolați, de aceea empatia este foarte important. Măcar prin astfel de activități cumva îi facem să fie mai atenți unii la alții. Eu personal am pregătit lecții speciale, atât la materia mea, Limba engleză cât și la ora de dirigenție unde am încercat cumva, din perspectivă istorică, să arăt elevilor cum s-au dezvoltat școlile, cu precădere în Transilvania dar și în Principatele Române. Cred că puțină istorie este necesară elevilor, astfel ca ei să înțeleagă mai bine realitatea pe care o trăim. Ne-am gândit ce înseamnă o școală ideală. Din punct de vedere istoric ne-am uitat la evoluția școlilor din România, cum s-au dezvoltat ele, care a fost diferența între regiunile istorice din prisma acestui subiect, deoarece este șocant să vezi că în anul 1851, în Transilvania au fost peste 2.000 de școli, pe când în alte regiuni, în aceiași perioadă, erau cam atâția elevi. Este doar un punct din acest mare capitol, dar este unul care ne și obligă, să fim mai buni, să apreciem faptul că avem posibilitatea să venim la școală și să învățăm. Nu în ultimul rând, am insistat și pe drepturile elevilor, respectiv pe responsabilitățile lor”, a precizat prof. Cristina Drescan

Cât ajută elevii și profesorii un astfel de demers?

„Școala, mai ales de când cu pandemia, nu este ușoară pentru niciun actor, nici pentru profesor, nici pentru elev. Sunt foarte multe lucruri care le prindem din mers și încercăm să le aplicăm. Cred că aceste evenimente precum Săptămâna Educației Globale precum și tot ce înseamnă aniversări, comemorări, sunt importante fiindcă până la urmă țin de viața noastră. Astfel, poate vom ajunge să aplicăm cunoștințele teoretice învățate la un moment dat. Eu m-am dus pe câteva idei principale, idei istorice, și când i-am întrebat pe elevii, aceștia știau doar 10-15 %, poate chiar mai puțin. E șocant. Elevii au rezultate foarte bune, dar la un moment dat, când îi întrebi într-un altfel de mediu, nu știu să se reîntoarcă la cele învățate, practic nu știu să se folosească de cunoștințele acumulate. Ce e de făcut pentru a corecta această situație? Este complicat, dar nu imposibil. Cred că trebuie să colaborăm mai mult noi profesorii. Trebuie să organizăm mult mai multe activități în care copiii se întâlnesc în cadrul unor cluburi de dezbateri unde să învețe ce este o opinie dar și ce înseamnă un argument. Acum cu pandemia, avem tot felul de opinii, dar din păcate, când trebuie să dovedești cu știința cele spuse, atunci nu ești în stare”, a conchis prof. Cristina Drescan.

Grija pentru generațiile viitoare

„Dezbaterea cu tema ”Safeguard Resources and Stability Worldwide” s-a desfășurat în cadrul orei de engleză la cei din clasa XI-a B. În cadrul acestei dezbateri elevii au căutat soluții pentru ca și generațiile viitoare să se bucure de resursele de care dispunem noi în momentul de față. Mai exact, ce pot face elevii, ce putem face noi ca să rămână cât mai multe resurse pentru viitor. De exemplu, să avem grijă de apa care o folosim, unde și ce aruncăm, cum putem aduna obiectele care pot polua mediul. Cred că este extrem de folositor pentru elevi, pentru noi toți de altfel. Elevii se bucură la astfel de activități care ies oarecum din tiparul orelor de fiecare zi, și încearcă să se implice mai mult. De fapt, a fost aportul lor în ce privește căutarea soluțiilor, ce pot face ei acum pentru cei de mâine”- prof. Szekely Rozalia, coordonatorul dezbaterii cu tema ”Safeguard Resources and Stability Worldwide”

prof. Szekely Rozalia

Despre importanța insulinei

„Sesiune de informare susținută de dr. Băncescu Silvia ma făcut să conștientizez importanța insulinei, precum și modul în care a evoluat până în prezent ca și importanță. Trebuie să fim conștienți asupra factorilor de risc, dar mai ales cum să ne apărăm, prin alimentație sănătoasă, printr-un stil de viață sănătos, să evităm toți factorii de risc care ne pot afecta sănătatea. Este extrem de util să avem în cadrul școlii și astfel de lecții, nu doar de ce țin de partea teoretică. Faptul că vin oameni de specialitate aduce in plus în ce privește astfel de lecții. Ne ajută să avem o mai mare grijă pe viitor de sănătatea noastră. În cazul nostru al elevilor, ascultându-i pe cei de specialitate, ne dăm seama de cât de importantă este insulina. Mai mult de atât, prezența unui medic specialist, îi poate stimul pe elevii pentru o viitoare profesie, cum e cea de medic de exemplu. Pentru mine a fost o lecție mai specială, având în vedere faptul că oaspetele ei, medicul specialist, a fost chiar mama mea, aflată într-o inedită postură, cea de profesoară a unei lecții la școală” – Alexandra Băncescu, clasa XI-a D

Alexandra Băncescu, clasa XI-a D

Comunicarea- cheia toleranței

„Se știe că acest aspect al comunicării reprezintă cheia transmiterii informației de mult timp. În ultima vreme s-a observat faptul că, în ce privește comunicarea nonverbală, prin gesturi, prin expresia feței, e mult mai accentuată partea negativă, respectiv violența asupra celor din jurul nostru. De aceea, am încercat să o ajut pe doamna profesoară Emilia Moldovan, m-am oferit voluntar, în sensul de a preda oarecum elevilor, care îmi sunt și colegi, despre acest subiect extrem de actual, deoarece merită discutat, în condițiile în care traumele pot apărea la vârste destul de fragede care apoi se manifestă pe parcursul anilor. Din ce am auzit, feedbackul a fost unul pozitiv, colegilor le-a plăcut, ar dori ca astfel de lecții să se repete pe viitor. Am venit cu ideea ca și ei să pregătească lecțiile, nu doar unul singur cum a fost în cazul meu. A fost ceva inedit pentru mine să fiu în fața clasei să le vorbesc. De mică am fost obișnuită cu emoțiile. Nu mi s-a părut ceva foarte greu, deși a fost ceva extrem de nou pentru mine, să fiu eu profesor, lucru care nu l-am mai făcut niciodată. La început a fost oarecum presant, dar după ce am început să mă exprim, a venit totul de la sine și m-am desfășurat extrem de liber. Unii dintre colegi, inclusiv doamna Emilia Moldovan, mi-au sugerat că ar trebui să mă fac profesoară. Este un lucru la care mă mai gândesc. A fi profesor și a lucra cu elevii reprezintă una din variantele pe care vreau să le urmez, pentru că am observat rolul care îl are un profesor, acela de a înțelege un elev. Unii profesori, prin comunicare, fac ca elevul, fie să se apropie de ei, fie să se distanțeze” – Miriam Valeria Pașca, clasa XI-a D, coordonatorul dezbaterii ”Comunicarea-cheia toleranței”.

Miriam Valeria Pașca, clasa XI-a D

Copiii citesc povești copiilor

„Prima activitate la care am participat pentru prima dată în acest an școlar a avut ca și teamă „Drepturile copiilor în operele literare școlare” inițiată de Casa Corpului Didactic Neamț și Casa Corpului Didactic Mureș. Am oferit elevilor o bibliografie din care ei trebuiau să descopere drepturile care au fost încălcate copiilor din operele literare respective. Am avut elevi voluntari din clasa X-a C care au citit aceste cărți, după care am trimis feedback-ul către Casa Corpului Didactic Mureș. Altă activitate desfășurată în cadrul „Săptămânii Educației Globale” a fost cea intitulată ”Copiii citesc povești copiilor” desfășurată în parteneriat cu Grădinița Emanuel din Reghin. Aici, am avut cinci elevi voluntari care au cititi povești copiilor din grădiniță. La început a fost o oarecare reținere în ce privește elevii, dar pe parcurs și-au dat seama că îi ajută în ce privește în dezvoltarea personală, astfel că, cu emoție și bucurie au participat la această activitate” – Simon Sanda, bibliotecar în cadrul Liceului Teoretic „Lucian Blaga”

Simon Sanda, bibliotecar

Elevii voluntari, aproape de cei mici

„Având în vedere faptul că școala este destul de stresantă pentru orice elev, participarea mea la activitatea cu preșcolarii m-a făcut să mă simt foarte bine. M-a făcut să realizez faptul că nu totul se învârte în jurul notelor, pot să mă distrez și în afara orelor de curs. Faptul că doamna bibliotecară ne-a invitat să participăm voluntar a însemnat foarte mult pentru mine. Chiar mi-a plăcut, copiii au fost foarte dulci, iar activitatea a fost una foarte amuzantă. Le-am citit „Vreau să stau și eu aici”, o poveste extrem de scurtă dar extrem de amuzantă. Am făcut în așa fel încât ea să fie cât mai pe placul lor. Cei mici au fost extrem de entuziasmați de prezența mea, și mă bucur că s-au simțit bine”- Maria Frandeș, clasa IX-a D

Maria Frandeș, clasa IX-a D

Un pas înainte

„Săptămâna Educației Globale” a reprezentat un pas înainte în contextul pandemiologic actual pentru că am reușit să creem o altă legătură cu profesorii. În același timp, am reușit să aducem un demers în ce privește campania de conștientizare a importanței schimbărilor climatice. Am participat la ora deschisă susținută de doamna doctor Silvia Băncescu intitulată ”100 de ani de insulină” și la workshopul ”Noi și schimbările climatice”. Sănătatea umană și sănătatea planetei sunt chestiuni care se completează, nu cred că putem vorbi de sănătatea umană fără să vorbim și de sănătatea planetei, deoarece aceste schimbări care se întâmplă în lume ne afectează atât pe noi ca și ființe umane, cât și mediul înconjurător. Concluzia care am tras-o noi elevii la finele Săptămânii Educației Globale a fost una acea că, implicarea noastră în astfel de activități ne aduce cumva cu un pas înainte față de cum eram înainte, plus că ne ajută la dezvoltarea personală sau pe plan academic. În același timp, ne ajută să putem socializa unii cu alții în ce privește actualele evenimente” – Najjar Amira, clasa XI-a D, președintele Consiliului Școlar al Elevilor și vicepreședinte al Consiliului Județean al Elevilor pe județul Mureș

Najjar Amira, clasa XI-a D, președintele Consiliului Școlar al Elevilor, vicepreședinte al Consiliului Județean al Elevilor Mureș

Încredere, diversitate, performanță

“După cum spunea Sidney Harris, „scopul educației este să transforme oglinzile în ferestre”, noi, la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, facilităm actul educativ ce are ca valori, încrederea, diversitatea și performanța. Săptămâna Educației Globale a fost plină de succes datorită activităților diversificate pe diferite arii curriculare. Elevii au fost la înălțime, dând dovadă de creativitate și implicare.” – Prof.Andreea Dumitrache, directorul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”, coordonatorul mesei rotunde cu tema ” Tolerance and Acceptance Nowaday

Piatra de temelie pentru o lume construită împreună

„Unitate în diversitate este deviza unei lumi, în care principiile de viață ale fiecăruia dintre noi constituie piatra de temelie pentru o lume construită împreună. În acest context, elevii clasei a XI-a B și-au adus aportul la Săptămâna educație Globale construind un inedit puzzle al educației globale – prof Bojte Kinga, coordonatorul workshopului cu tema „ Puzzle-ul educației globale”

Atracțiile turistice, pe înțelesul elevilor

“Cu ocazia Săptămânii Educației Globale, elevii din clasa a X-a, specializarea tehnician în turism, au luat parte la o sesiune de prezentare referate având ca temă „Mari descoperiri care au devenit atracții turistice”. Varietatea prezentărilor și gradul mare de implicare sublinează faptul că elevii sunt motivați în dezvoltarea lor profesională și sunt dornici de a descoperi lumea din jurul lor.”- Prof. Nagy Imre László, coordonatorul activității cu tema „Mari descoperiri ce au devenit atracții turistice”.

