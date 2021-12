1 Decembrie, la Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș

Share



Elevii Școlii Gimnaziale Sâncraiu de Mureș au realizat cu ocazia zilei de 1 Decembrie o serie de activități pentru a marca această zi importantă. Astfel, elevii clasei a II-a A au realizat stegulețe și chiar dacă sunt micuți au învățat despre regiunile care în data de 1 Decembrie 1918 s-au unit cu țara mamă.

Aceștia au mai realizat din hârtie creponată o hartă uriașă a României actuale și au ascultat și învățat cântece și poezii patriotice. Activitățile au fost coordonate de doamna învățătoarea clasei a II-a A, Alexandra Cismaș.

„1 Decembrie este o zi încărcată emoțional și plină de însemnătăți istorice pentru întreaga țară. Noi, românii, suntem datori să sărbătorim an de an ziua în care Marea Adunare de la Alba-Iulia votează unirea Transilvaniei cu România. Astfel, am decis împreună cu elevii mei să acordăm atenție acestei zile și să participăm cu interes la diverse activități specifice. Am îmbrăcat cu mândrie portul național, am învățat cântece și poezii patriotice. Copiii au fost entuziasmați și foarte implicați în activități”, a declarat Alexandra Cismaș.

De asemenea, profesoara Alexandra Dălălău le-a vorbit elevilor despre importanta zi de 1 Decembrie și alături de clasa a VI-a a realizat o serie de activități pentru a marca Unirea Mare. Copiii au descoperit cum s-au desfășurat evenimentele de după Primul Război Mondial și cum a ajuns România, o țară mică și cu puțină putere, să devină în 1918 „România Dodoloață”.

Fodor Ella din clasa a VI-a și-a încântat colegii, cântând la flaut un cântec patriotic. Elevii au învățat cu entuziasm cântece și poezii patriotice, descoperind semnificația portului popular românesc, a limbii naționale, a Imnului și a zilei de 1 Decembrie 1918.

Ce semnifică Ziua de 1 Decembrie pentru elevii Școlii Gimnaziale Sâncraiu de Mureș

Vaida Abigail Yasmine, clasa a VII-a A: „Pentru mine 1 Decembrie înseamnă mai mult decât paradele militare, discursuri și așa mai departe. Ziua de 1 Decembrie este ziua străbunilor care au luptat să consolideze această țară – dar din nefericire mulți dintre noi nici măcar nu le respectă truda și suferința prin care au trecut – este ziua în care ar trebui și să ne reamintim lecția morală pe care ne-au oferit-o: Unirea în jurul unui „proiect”, a unor valori, a unor idei și dorințe”.

Georgiana Groza, clasa a V-a A: „Pentru mine ziua de 1 Decembrie înseamnă că suntem mai uniți și mai mândri de noi înșine că suntem români! Și bineînțeles prima zi de iarnăăă!”

Alisia Mărăcine, clasa a V-a: „ Pentru mine ziua de 1 Decembrie înseamnă ziua în care cu toții ne simțim frați uniți în această țară și înseamnă și începutul iernii!”

Szabo David, clasa a V-a: „Pentru mine ziua de 1 Decembrie este specială pentru frumoasele parade militare”.

Izabela Pop, clasa a V-a: „Pentru mine 1 Decembrie reprezintă unitate. Este ziua care ne unește!”

Ella Fodor: „1 Decembrie, este ziua celei mai frumoase țări, în care am avut șansa să mă nasc și să trăiesc! La mulți ani, România!”

Ioana Chețan, clasa a VI-a A: „1 Decembrie pentru mine este o zi importantă deoarece prin această zi s-a remarcat poporul roman și o sărbătorim an de an, îmi plac cântecele patriotice și tot ce înseamnă România”.

Cristian Pop: „Pentru mine Ziua României este istoria românilor care au luptat pentru a salva ţara şi sunt mândru că m-am născut în ea. La mulţi ani dragă Românie, te iubim!”

Daniel Sebezan, clasa a VI-a A: „Pentru mine, 1 Decembrie este o zi specială și patriotică. Ar trebui s-o sărbătorim cu multa mândrie”.

Doroteea Băbuț, clasa a VI-a: „Pentru mine, 1 Decembrie este o zi importantă pentru că este ziua frumoasei noastre țări, care are tradiții speciale și cu toții trebuie să o sărbătorim cu mândrie în fiecare an”.

Darius Bobletec, clasa a VI-a: „Pentru mine, 1 Decembrie este o zi unică în care sărbătorim ziua națională a României, mie îmi plac cântecele patriotice și cel mai mult istoria României! România este o țară foarte frumoasă plină de locuri care îți atrag atenția din prima clipă în care le vezi. Fiecare părticică a țării merită să fie explorată din plin!”

Fabian Furnea, clasa a VI-a: „În opinia mea, 1 Decembrie ne reprezintă pe noi, pe români, toți ne simțim mai uniți și mândri că facem parte din acest popor frumos!”

Raul Șilian, clasa a VI-a: „Pentru mine ziua de 1 Decembrie este o zi specială în care noi toți, românii, atunci când ascultăm imnul țării şi alte cântece patriotice ne simțim mai uniți ca niciodată şi mândri că trăim în această minunată țară. La mulți ani, România!”

Briana Jude, clasa a VI-a A: „Pentru mine 1 Decembrie reprezintă ziua străbunilor noștri care au luptat să aibă aceasta țară. La mulți ani, România!”

Răzvan Ifrim: „Pentru mine 1 Decembrie înseamnă să fim fericiți și uniți”.

(Redacția)