1 Decembrie cu cântec și horă la UMFST

Corpul didactic al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureş a organizat miercuri, 1 decembrie, o ceremonie prilejuită de sărbătorirea Zilei Naționale a României ce s-a desfășurat pe esplanada Universității. În acest cadru festiv au fost prezentate momente artistice, cântece din folclor, discursuri cu trimitere istorică, s-a dansat „Hora Unirii” iar mai apoi s-a ciocnit un pahar cu vin stins cu o felie de cozonac tradițional.

„Balada” compozitorului român Ciprian Porumbescu a răsunat puternic interpretată la vioară în curtea Universității, timp în care actorul Teatrului Național „Liviu Rebreanu”, Liviu Pancu a citat fragmente din „Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918” ca aducere aminte a înfăptuirii evenimentului de mare bucurie ce rămâne în istoria românilor drept „Marea Unire de la 1918”.

„Patriot este orice român care își asumă cu demnitate locul în care s-a născut”

După interpretarea mai multor momente artistice ce au generat emoție în rândul participanților, rectorul UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureş, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, a ținut un discurs în cinstea zilei de 1 Decembrie.

„Astăzi este Ziua Națională a României, una dintre acele ocazii, puține la număr, în care medităm la destinul nostru ca națiune și evocăm „orele astrale” din urmă cu 103 ani când s-a înfăptuit Marea Unire. Este o zi specială în care vorbim mai mult ca oricând despre ceea ce avem în comun, dar și despre ce ne individualizează, cu bune sau cu rele, printre alte națiuni. Este un moment festiv în care ne sărbătorim condiția nativă, gândindu-ne la cei care au construit România de astăzi, privind totodată spre cea de mâine. Este greu să vorbim despre patrie și patriotism într-o lume în care identitățile devin fluide. Dar este mai greu din cauza faptului că de 32 de ani încoace am fost deseori martorii sentimentalismului discursiv al unor figuri publice care și-au declarat iubirea pentru țărișoară, dar pe care nu au prețuit-o și pentru care nu au făcut nimic demn de amintit peste generații. Pentru mine patriotismul nu este un exercițiu retoric sforăitor prin care diverși actori publici își clamează iubirea de țară. Patriot este orice român care își asumă cu demnitate locul în care s-a născut, pe care nu îl va face de râs, care vorbește corect limba română, respectă legea, muncește sârguincios și clădește o patrie mai bună pentru copiii săi. Înțelege că locul nașterii pe acest pământ nu poate fi un motiv de mândrie. Acesta este un dat, ca și culoarea pielii, prin urmare nu își trăiește apartenența ca pe un merit personal și nici cu „slava deșartă” a excepționalismului etnic. Un patriot înțelege că binele personal este indisolubil legat de binele comun și că patria înseamnă de fapt „noi împreună”, a transmis prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

Neînfricat în meseria demnă de medic militar

Bogdan Marcel Suciaghi, student plutonier în anul 4 în cadrul Institutului „Medico-Militar” București, secția de Pregătire Medico-Militară din Târgu Mureș, provine dintr-o familie în care rigurozitatea, respectul față de uniforma militară, față de țară și față de misiunea supremă de a activa în slujba pacienților, au fost învățate acasă. Bogdan Marcel Suciaghi se pregătește pentru a deveni medic militar, meserie ce înglobează o dublă responsabilitate pe care o va săvârși cu demnitate și sârguință față de oamenii în nevoie, fie pacienți în durere, fie oameni lipsiți de apărare.

„Ziua de 1 Decembrie este o zi specială atât pentru noi ca viitori medici militari cât și pentru toți cetățenii României. Este „Ziua Națională”, ne amintim cu drag, cu mare onoare și cu respect de sacrificiul făcut acum 103 ani, în „Primul Război Mondial”, de militarii care s-au jertfit pentru unirea Principatelor Române. Este o zi de sărbătoare, și este o zi care ar trebui prețuită, consider eu, fie prin festivități, fie printr-un moment de meditație, de reculegere în spiritul acestor sacrificii. Tatăl meu a fost militar și de mic copil mi-a insuflat pasiunea pentru haina cazonă. Tot timpul am apreciat foarte mult rigoarea, ordinea și disciplina. Din clasa a nouă am avut această idee, cu medicina. Nu știu ce a contribuit mai mult la alegerea mea, fie pentru că mama lucrează în domeniul sănătății, fie pentru că am privit câteva intervenții Smurd, ca simplu cetățean…dar am zis că asta vreau să fac, vreau să salvez oameni”, a împărtășit Bogdan Marcel Suciaghi.

La finalul ceremoniei studenți, profesori și invitați deopotrivă, toți cu „inima română” au întins „Hora Unirii” într-un dans simbolic ce înfățișează recunoștința și respectul față de jertfa celor care au luptat pentru întregirea neamului românesc.

Mălina MORARU