Dialog despre comunicarea artistică virtuală cu Florin Piersic Jr. și Alex Bogdan

Consiliul Județean Mureș, Primăria municipiului Târgu Mureș și Asociația Culturală „Grai Ardelean” i-au provocat pe actorii Florin Piersic Junior și Alex Bogdan să intre în dialogul cu tinerii târgumureșeni, în cadrul Platformei Educaționale pentru Tineret „Cine suntem și cine vrem să fim?”, întâlnire organizată în cadrul programului manifestărilor dedicate Zilei Naționale, desfășurată miercuri, 1 decembrie, în Sala Mare a Palatului Culturii din Târgu Mureș.

De la real la virtual

Actorii au urcat pe scenă cu voie bună, deschiși pentru a răspunde întrebărilor din public iar pentru 60 de minute timpul a trecut așa…ca o părere. Una dintre tematicile abordate s-a referit la ideea de „virtual versus real” în contextul apariției noilor formule de comunicare odată cu suma provocărilor la care pandemia a expus industria teatrului, prin care producțiile teatrale au trecut la varianta de prezentare online.

„Din start mi se pare că răspunsul e deja la îndemână pentru că ne întâlnim real. „Virtual” sau „real” sunt două concepte care s-au amestecat puțin pentru că în același timp, cum virtualul în ultimul timp a devenit real, și realul care este pe scenă, poate fi pentru mulți oameni care sunt în sală, virtual. Pentru că există acest „perete” între noi, pe care l-am spart aici, pentru că l-am spart… al patrulea perete… eu pot să ajung la dumneavoastră. Cred că da, cred că răspunsul e „real”, într-adevăr direcția cea mai sănătoasă pentru omenire este realul și realul ăla adevărat nu cel manufacturat, să zic ăla, prefabricat… ne prefacem că suntem vii în prezența celorlalți, ne prefacem că suntem atenți când cineva vorbește dar în același timp atenția noastră este la telefon sau la alte treburi. Virtual înseamnă și un gând… când noi suntem în apropierea cuiva, dacă nu ne raportăm real la cineva asta este tot o comunicare virtuală pentru că cineva vorbește, se exprimă, când te exprimi înseamnă că împărtășești ceva și atunci dacă cineva nu este conectat cu tine sau nu te ascultă cu adevărat, este tot o incapacitate de comunicare sau o comunicare virtuală”, a răspuns actorul Alex Bogdan.

De partea cealaltă, din prisma unui mare actor cu o vastă experiență, problematica adaptării la lumea virtuală este prezentată din perspectiva unui nou început ca o modalitate de a ține pasul cu noua generație.

„M-am lovit de lucrul ăsta mai ales după martie 2020, moment în care am fost nevoit să iau în considerare faptul că există un loc numit Instagram. Eu funcționam pe Facebook doar ca să chem niște oameni la teatru și să fiu sigur că am sala plină. După martie 2020 mi-a zis cineva: fă-ți cont de Instagram.(…) Am inventat, să zic, o formulă… dacă intrați pe Instagramul meu vedeți niște chestii… unele aberante, unele sunt cu umor absurd și există și un anumit format pe care l-am inventat, care cred că are legătură cu arta teatrală și cinematografică. În naivitatea mea cred că pot să continui o legătură cu un public pe care l-am pierdut din sala de teatru pentru că puteam să joc înainte de pandemie într-o sală cu 400-500 de oameni, un „one-man show”, puteam să joc la fel de bine într-un spațiu mai restrâns cu 100 de oameni dar din păcate lucrurile se calculează altfel astăzi în zeci de mii, sute de mii, eventual milioane de followeri și așa mai departe. De ce fac asta, pentru că nu vreau să ies cu totul din atenție…sunt mult mai în vârstă decât Alex și mi s-a confirmat faptul că mai am vreo 10 ani în care pot să fac ceva, mai există încă șansa să nu fiu distribuit în roluri de bunic și atunci să vedem cum merg lucrurile, dar nimeni nu știe cum va evolua pandemia”, a fost de părere actorul Florin Piersic Junior.

Dacă timpul ar fi fost mai generos, probabil am fi reușit să tratăm tema „generației online”, a generației de actori care a absolvit în acești doi ani cursurile de actorie, regie, etc. Există în rândul acestor studenți o neliniște ce privește viitorul, poate acum mai mult ca niciodată. Cursurile de actorie realizate în fața laptopului reprezintă oare un dezavantaj sau de aici se poate naște un nou tip de teatru pentru care generația nouă deține un cumul de date potrivite? Sunt niște întrebări la care se poate să nu existe răspunsuri în prezent dar care, bănuiesc, că se regăsesc în mințile artiștilor din zilele acestea. „Om trăi și-om vedea”, cum am spune „noi, cei din linia întâi” (film românesc realizat de Sergiu Nicolaescu – n.r).

Mălina MORARU