Papiștii, câștigători ai Turneului de dezbateri Black Sea Tournament

Share



A doua ediție națională a Turneului de dezbateri Black Sea Tournament, în limba engleză, s-a desfășurat online în weekendul 27-28 noiembrie 2021. Tema de soluționat a fost „ În general, mișcările de activism social, divid mai degrabă societatea decât o unifică, atunci când vine vorba de abordarea problemelor sociale sistemice. ” („On balance, social activist movements are more divisive than unifying when it comes to addressing systemic social issues”.)

Turneul a fost organizat de Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, în colaborare cu Școala Horace Mann din New York.

La competiție, secțiunea Liceu, au participat 12 echipe de elevi iar la secțiunea Gimnaziu, 7 echipe din întreaga țară.

Locul I la secțiunea Liceu, cu o decizie de 4 la 1, a fost câștigat de echipa compusă din Ilinca Gherasim și Alexandra Beianu, elevi în clasa a IX-a la Colegiul Național Al. Papiu Ilarian Târgu Mureș, pregătiți de Briena Stoica și Radu Pop, profesori la C.N. Al. Papiu Ilarian Târgu Mureș. Câștigătoarele sunt la prima participare la o competiție de dezbateri.

Echipa formată din Larisa Androne și Dalia Ema Constantin s-a calificat în sferturile de finală, iar echipa formată din Carla Tudor și David Leuca a avut o participare bună, Carla Tudor ocupând locul al III-lea în clasamentul individual al vorbitorilor, la egalitate de puncte cu Dalia Ema Constantin.