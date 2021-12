S-a deschis Târgul de Crăciun. Avem brad de 20.000 de euro

Share



Ești invitat să intri în atmosfera sărbătorilor de iarnă! Prin decizia Consiliului Local, Primăria Municipiului Târgu Mureș alături de comunitatea locală, reprezentată de ONG-uri și organizații caritabile, au deschis Târgul de Crăciun, care se va desfășura în Cetate și pe Piața Teatrului, în perioada 3 – 24 decembrie. Parteneri în organizarea evenimentului sunt Asociația Mercur și Asociația Parapács. Chiar dacă vremea fost ploioasă, mirosul de scorțișoară din vinul fier și aroma de zahăr ars de la kurtos colacs, nu au dat nici o șansă participanților să regrete vremea de afară.

Piața Teatrului s-a transformat într-un spațiu al bucuriei cu brad de Crăciun, perdea de lumini și căsuțe cu bunătăți. Dacă ești în căutare de cadouri sau vrei doar să bei un ceai fierbinte, o ciocolată caldă sau chiar un vin fiert în compania celor dragi, aici este locul ideal.

În premieră, bradul din anul acesta este artificial, ornat cu totul diferit. “Ne-am gândit să facem investiție pe un termen mai lung, un brad natural tăiat în munți, transportat, folosirea unor utilaje, macarale, ar fi costat undeva la 10.000 euro, bradul artificial a costat 20.000 de euro, dar va ține 10 ani de zile, este mult mai avantajos, este frumos, elegant, nu trebuie să lucrăm săptămâni întregi cu fixarea crengilor rupte pe parcursul transportului” a declarat Soós Zoltán, primarul muncipiului Târgu Mureș.

Dulciuri delicioase, suveniruri atent meșteșugite și bunătățuri de pus pe masă, toate se găsesc în căsuțele din jurul bradului, luminate și ele ca-n povești.

„Decorații de Crăciun, ornamente de brad de masa de Crăciun, lumânări, articole handmade făcute din brad natural și artificial, pâslă, umpluturi din vată antialergică, ceramică, ceară, conuri de brad, vopsite sau nu, acum este o metoda nouă se scufundă conurile în ceară și au alt aspect. Prețurile diferă, și mai mici și mai scumpe, de la 10 lei la 250 lei. O decorație de masa de Crăciun, de exemplu, costă între 100 -150 lei” ne spune o comerciantă.

„Avem miere de diferite feluri, produse pentru imunitate, cătină, polen, în periada rece ar fi bine să consumăm cât mai multe produse apicole. Avem și o gamă mare de prăjituri făcute de o doamnă din Buzău cu care colaborăm și care trebuie să sosească și dânsa. O jumătate de kilogram de miere polifloră este 13 lei, kilogramul de miere de salcâm 40 de lei, este cea mai scumpă. Kilogramul de prăjitură este 70 de lei, dar se dă și la 100 de grame, 7 lei”, ne informează un comerciant.

Despre un desert cu adevărat spectaculos ne vorbește un alt producător “avem înghetață prăjită pentru că e iarnă și e ceva nou. Avem sortimente din ciocolată și vanilie, dar o să avem și de castane și ciocolată kinder”.

Despre beneficiile laptelui de bivoliță care conține mai multe proteine, grăsimi și lactoză decât laptele de vacă, ne-a vorbit un comerciant producătro de produse din lapte de bivoliță, smântână, sana natur sau cu dulceață de fructe de padure, brânză de burduf din care sunt ambalate la cutie și biluțe condimentate din 7 feluri de condimente, urdă, toate acestea aduse de la 45 km de distanță de oraș.

Concurs pentru cei mici

Mirosul de castane prăjite și cozonac kürtős vă invită îmbietor și pe Bulevardul Cetății, care a îmbrăcat straie de sărbătoare. Tot aici iubitorii de Bere cu poveste, Noah, se vor bucura să vadă 6pack-uri pontru ei, fiind luna cadourilor, 6pack-uri pentru cei dragi… și chiar bere la draft! Poet of Pale Ale 5.5% Pale Ale, Lord of the board 7.6% DDH DIPA și Hop Butcher-8.1% DDH Imperial IPA.

„Astăzi se deschide Orășelul Copiilor, o componentă a Târgului de Crăciun pe Bulevardul Cetății, am creat o atmosferă foarte frumoasă mai ales pentru orele de seară, când toate beculețele sunt aprinse. Din păcate, în aceste moment, ploaia ne cam încurcă planurile, dar dacă e să ascultăm meteorologii, în două ore vom avea vreme destul de bună. Aici sunt 13 căsuțe cu produse, cele mai multe dedicate copiilor, dar și copii din noi, ne putem satisface aici micile plăceri culinare și cadouri. Vom avea Căsuța Moșului, locul în care în fiecare duminică Moșul se va întâlni cu copiii cuminți, vom avea un trenuleț care face legătura între Piața Teatrului și Bulevardul Cetății pentru a-i transporta pe cei mici și cei mari între cele două locații”, ne spune Cristina Manoilă, organizator eveniment, reprezentantă a Asociației pentru Progres, Dezvoltare și Comerț „Mercur”. Totodată, cei mici sunt invitați să scrie compuneri sau să facă un desen si să introducă lucrarea lor într-un plic. În Căsuța Moșului va fi o cutie în care toate lucrările se adună, în 20 decembrie urmând a fi jurizate, în 23 să aflăm câștigătorii. Se vor acorda 3 premii în cărți, premiul I va primi cărți în valoare de 250 de lei adaptate vârstei câștigătorului, premiul II cărți în valoare de 150 lei, iar locul III de 100 de lei.

Târgul de Crăciun va fi deschis până în Ajunul Crăciunului, iar ambele amplasamente vor fi deschise între orele 15.00 și 21.00 în zilele lucrătoare, și între orele 11.00 și 21.00 la sfârșit de săptămână. Programul din acest an este divers și multicultural, patinoarele îi așteaptă pe cei dornici de mișcare într-un decor de sărbători, colindele vor răsuna în ambele locații ale Târgului (Cetate și Piața Teatrului), iar tehnologia – videomapping ne va aduce fantastice jocuri de lumini pe zidul exterior al Cetății. Trenulețul Moșului pornește în data de 5 decembrie și are 2 trasee/oră:

• Piața Teatrului – Piața Bernády – strada Nicolae Iorga – Bulevardul Cetății – Cetate;

• Cetate – Orășelul copiilor – strada Avram Iancu – Piața Teatrului.