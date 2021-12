VIDEO, FOTO: Iluminat festiv de poveste în Sângeorgiu de Mureș

Share



Locuitorii din Sângeorgiu de Mureș au demonstrat vineri, 3 decembrie, din nou, cu prilejul inaugurării iluminatului festiv din parcul aflat în zona centrală a comunei, că reprezintă una dintre cele mai sudate comunități din județul Mureș.

Iluminatul festiv, la al 14-lea an

Evenimentul prin care se pornește iluminatul festiv de sărbători în centrul comunei, prilej pentru copiii de a cânta colinde și de a-l primi cu veselie pe Moș Nicolae, a ajuns în acest an la cea de-a 14-a ediție fiind deja o tradiție de succes în Sângeorgiu de Mureș.

”Conform tradiției, este al 14-lea an când organizăm această mică sărbătoare de a aprinde iluminatul festiv în comună și va sosi și Moș Nicolae”, a spus, în limbile română și maghiară, Sófalvi Sándor Szabolcs, primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

Brad propriu, împodobit

Un motiv adevărat de mândrie pentru sângeorzeni este că bradul împodobit nu a fost cumpărat, ci este al comunității, fiind plantat în urmă cu 15 ani grație unui inteligent cadou făcut la vremea respectivă de reprezentanții din Zalaszentgyörgy, localitate din Ungaria înfrățită cu Sângeorgiu de Mureș.

”Anul acesta nu am tăiat brad, nu am adus brad din altă parte, ci am împodobit acest brad argintiu care a fost plantat aici acum 15 ani. A crescut și acum iată, avem bradul nostru natural și am mai împodobit un brad, vis a vis, cel mai înalt brad din centrul comunei și am împodobit și trenurile de joacă, două dintre ele astăzi, două urmează zilele următoare, și acolo o să vedeți lumini speciale, a afirmat Sófalvi Sándor Szabolcs, care a precizat că potrivit tradiției Moș Nicolae nu îi va ocoli nici pe copilașii din satul Cotuș.

Colinde, cadouri și trei Moși Nicolae

Programul serii a cuprins un minirecital de colide interpretate în limbile română, maghiară și engleză de corul Școlii Gimnaziale ”Sfântul Ghoerghe” din Sângeorgiu de Mureș condus de profesorul Rend Tamas, după care un grup de prichindei, băieți și fete, s-au oferit voluntari pentru a apăsa celebrul ”buton roșu” cu scopul de a porni focurile de artificii și mai apoi instalațiile de iluminat festiv care împodobesc, cu bun gust, arborii din centrul localității.

Evident, în aplauzele generale în zonă și-a făcut apariția, într-o sanie specială trasă de un cal… trei Moși Nicolae, care au ascultat colinde interpretate de către copiii, după care au împărțit, cu generozitate, cadouri pregătite de conducerea Primăriei, astfel încât fiecare băiețel sau fetiță să se bucure de o mică surpriză.

”Ca tată a patru copii știu ce înseamnă să creezi momente pline de bucurie pentru copii și cred că indiferent ce vremuri trăim, sunt foarte multe informații negative care ne umple din păcate zilele, consider că în aceste vremuri e și mai important că să organizez astfel de momente când vezi că toată lumea e fericită”, a sintetizat primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

Alex TOTH