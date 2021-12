144 de persoane vaccinate, bilanțul caravanei mobile de la Batoș

Share



Caravana vaccinării anti COVID-19 a revenit marți, 7 decembrie în comuna Batoș, locația gazdă pentru vaccinare fiind Căminul Cultural din localitatea de reședință. „Întotdeauna lumea din comuna Batoș a fost receptivă la astfel de acțiuni de vaccinare, fie că au avut loc în comună prin aceste centre mobile, fie că s-au deplasat la Târgu Mureș, cum a fost cazul Maratonului de Vaccinare. Pot spune că lumea a reacționat foarte bine la ideea de vaccinare. Mai mult de atât, la cabinetul medical din localitatea Batoș s-au vaccinat un număr destul de important de persoane. Rezultatul s-a văzut prin faptul că, în fiecare zi când ni se comunica de la județ gradul de infectare, cel mai grav pentru comuna Batoș, a fost codul galben, în rest am fost tot în cod verde. Nu am avut probleme deosebite, deși am avut cazuri în comună de persoane care s-au îmbolnăvit sau chiar au decedat din păcate, dar într-un număr mult mai redus ca în alte părți. Nu sunt medic sau specialist în acest domeniu, nu sunt în postura să recomand sau nu oamenilor să se vaccineze. Dar, din câte se pare, vaccinarea este singura soliție care ne poate proteja și scăpa de acest virus care ne face mult rău”, a precizat Dumitru Dinu Cotoi, primarul comunei Batoș.

144 de persoane vaccinate

Spusele primarului comunei Batoș au fost întărite de numărul mare de persoane care au decis să se vaccineze, lucru subliniat și de dr. Tünde-Margit Croitor, coordonatorul Centrului de Vaccinare de la Sala de Sport din Parcul Tineretului din Reghin.

„În cursul acțiuni de marți, 7 decembrie de la Batoș, s-au vaccinat un număr de 144 de persoane, atât cei cu doza doi, cât și cei care s-au vaccinat pentru prima data sau cei cu doza 3, vaccinul folosit fiind Pfizer. Printre aceștia s-a numărat și primarul comunei Batoș, Dumitru Cotoi alături de soția Luminița, care s-au vaccinat cu doza 3.Spre bucuria noastră, constatăm că tot mai multă lume optează să se vaccineze, lucru pe care l-am constatat în locurile unde a fost organizată o astfel de caravană mobilă, la Kastamonu Reghin, Mobila Larix Aluniș, precum și în localități precum Ideciu și Beica de Jos. Nu în ultimul rând, ne deplasăm pentru vaccinare la persoanele imobilizate care nu pot face deplasarea. Pentru perioada următoare, vom fi prezenți din nou la Kastamonu unde avem peste 400 de persoane pentru vaccinare, la persoanele imobilizate precum și la Beica de Jos unde vom fi prezenți în data de 18 decembrie”, ne-a declarat dr. Tünde-Margit Croitor.

Dr. Tünde-Margit:„Există posibilitatea apriției anumitor mutații”

Importanța vaccinării a fost subliniată atât de edilul șef al comunei Batoș, cât și de reprezentanții Centrului de vaccinare de la Reghin. „Este extrem de important ca lumea să se vaccineze. Altă soluție prin care să scăpăm de acest virus nu există. Procentul celor vaccinați din păcate este încă unul destul de mic, sub 50 %, și datorită acestui lucru există posibilitatea apriției anumitor mutații. Astfel, tot timpul ne vom învârti într-un cerc vicios și nu vom putea scăpa de acest necaz”, a precizat dr. Tünde-Margit Croitor.

Alin ZAHARIE