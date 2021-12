COMUNICAT DE PRESĂ

Share



Cu toate că pandemia COVID-19 determină o criză economică,

Enterprise Europe Network și ADR Centru

sprijină firmele să se extindă

Cu sprijinul Enterprise Europe Network, rețea a cărei coordonare locală în macroregiunea Transilvania este asigurată de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, infrastructura de cercetare regională și rezultatele cercetării din domeniul vini-viticol ajung să fie valorificate mai eficient și transpuse în piață către micii producători, dar și de către marile podgorii. Ne place să credem că munca noastră este definită de rezultatele pe care le obținem, de aceea suntem bucuroși să împărtășim cu voi povești de succes care încep să se acumuleze, descriind călătoriile unice ale antreprenorilor din Transilvania, care au reușit și datorită sprijinului nostru.

Susținere pentru valorificarea și transpunerea mai eficientă pe piața locală a rezultatelor cercetării în domeniul vini-viticol

”Știm cu toții cum COVID-19 ne-a schimbat viața, iar activitățile firești pe care le aveam în 2019 par acum o amintire îndepărtată. Schimbările bruște și radicale cu care ne confruntăm în această perioadă ne-au forțat să ne adaptăm rapid unor situații fără precedent. Acest lucru este la fel de adevărat și pentru IMM-urile care se luptă să se ridice deasupra liniei de plutire, să se adapteze la criza actuală și să se dezvolte. Obstacole în afaceri, lanțuri de aprovizionare rupte, o nevoie urgentă de a găsi noi clienți, de a accesa finanțare și de a se reinventa, o trecere bruscă de la munca în format clasic la metodele de lucru virtuale: acestea au fost o parte din problemele cu care s-au confruntat companiile de la începutul pandemiei. Din fericire, Enterprise Europe Network, fiind o rețea europeană, are resursele și stabilitatea necesară pentru a le ajuta să depășească aceste provocări”, a precizat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Încă din decembrie 1946 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificație (SCDVV) Blaj, înființată la acea vreme sub denumirea de Stațiunea experimentală viticolă Crăciunelul de Jos, exploatează și fructifică în același timp potențialului de colaborare dintre știință și industrie. Cunoștințele rezultate din activitățile de cercetare-dezvoltare ale acestei stațiuni stau la baza inovației și contribuind la crearea de noi soiuri de viță de vie, vinuri noi și tehnologii care sunt împărtășite atât cu micii producători cât și cu marile podgorii sau consumatorii individuali.

În contextul pandemiei care de doi ani ne schimbă viețile și activitățile, întreprinderile mici și mijlocii se luptă să depășească provocările actuale, iar cercetarea are nevoie de mai mult sprijin pentru a găsi soluții pe care să le transpună în practică, în beneficiul producției și al clienților, în sprijinul societății în ansamblu. Nevoile imediate s-au schimbat și prioritățile s-au adaptat la contextul impus de criza sanitară. Pentru a-i sprijini să se adapteze mult mai ușor acestor timpuri incerte, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, prin intermediul rețelei Enterprise Europe Network, oferă sprijin gratuit companiilor, pentru ca antreprenorii să poată transforma o criză într-o oportunitate.

Colaborarea dintre biroul Enterprise Europe Network din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru și Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificație (SCDVV) Blaj a început în 2019, când SCDVV Blaj ne-a cerut sprijinul pentru a aplica în apeluri pentru proiecte de cercetare. După mai multe încercări, în mai 2021, în urma difuzării informațiilor cu privire la proiectul RIS Research Infrastructure Network, lansat de European Institute of Innovation and Technology – Food (EIT Food), Stațiunea de Cercetare pentru Viticultură și Vinificație Blaj (SCDVV Blaj) a răspuns apelului cu solicitarea de a aplica împreună cu ADR Centru la acest program, fiind una dintre cerințele apelului, ca un membru al echipei să fie un reprezentant al unei autorități regionale. ADR Centru a răspuns pozitiv acestei solicitări. Cercetătorii de la SCDVV Blaj în colaborare cu experții ADR Centru au obținut cel mai mare scor de la comisia de evaluare dintre toate cererile de echipă depuse din România pentru programul pilot de inovare (EIT RIS) din anul 2021, respectiv din Italia, Polonia, România și Spania.

SCDVV Blaj dispune de laboratoare modernizate, dotate cu aparatură performantă și suprafețe de teren generoase, cultivate cu viță de vita de vie:80 ha și pomi fructiferi: 20 ha, instalații performante de procesare a strugurilor și altor fructe, depozite si rezervoare de stocare a vinului si sucurilor de fructe cu temperatura controlata. Cercetătorii antrenați în proiect sunt profesioniști calificați în conceperea și crearea de noi cunoștințe, produse, procese, metode și sisteme, fiind implicați direct și în procese de management. Astfel, cunoștințele rezultate din activitățile de CDI de la SCDVV Blaj stau la baza inovației care, la rândul său, contribuie la crearea de noi soiuri de viță de vie, vinuri noi și tehnologii.

#EENCanHelp, suntem la un pas virtual de ușa dumneavoastră

Noi, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, organizație membră a Enterprise Europe Network, sprijinim de peste 12 ani mediul de afaceri din Transilvania. Oferim gratuit companiilor servicii de informare și consultanță privind aspecte referitoare la legislația europeană care să îi ajute să aibă acces mai ușor la piața unică sau să-și extindă afacerile dincolo de granițele Uniunii Europene, asistență pentru identificarea de parteneri de afaceri în UE sau în alte țări unde EEN este prezentă, dar și servicii de consiliere a IMM-urilor pentru a identifica oportunități de finanțare pentru proiecte lor de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare cât și pachete personalizate pentru îmbunătățirea managementului inovării.

”În ultimul an s-a dovedit clar că IMM-urile, chiar și pe timp de criză, reprezintă motorul și nucleul economiei naționale. Spiritul antreprenorial, deschiderea pentru nou, perseverența, flexibilitatea sunt doar câteva dintre trăsăturile principale ale acestor inițiative private care trebuie să fie în continuare susținute și încurajate pentru a depăși această perioadă de criză și a se adapta la aspirațiile europene care au în centrul atenției un viitor digital și sustenabil. Sunt mulțumit că în 2007 am decis să fim alături de IMM-uri, prin crearea Biroului Enterprise Europe Network. Pe lângă faptul că am reușit să contribuim la succesul mai multor companii, am avut și noi de învățat de la antreprenori și suntem determinați ca și în continuare să sprijinim IMM-urile din Regiunea Centru” – a completat directorul general ADR Centru, domnul Simion Crețu.

Dacă compania dumneavoastră este pregătită să se extindă pe noi piețe și doriți să îmbogățiți, alături de noi, poveștile antreprenorilor din Transilvania, ne puteți contacta accesând site-ul https://www.een-transilvania.ro sau să contactați specialiștii EEN la adresa office [at] adrcentru.ro.

Alba Iulia, 06.12.2021