Concurs inedit de creație lansat de Asociația ”Acasă la Hundorf”

Asociaţia ”Acasă la Hundorf”, care are ca obiectiv contribuţia la formarea, coagularea şi identitatea comunităţii artistice şi comunităţii rurale, le-a lansat marţi, 7 decembrie, o provocare artiştilor prin concursul de creaţie de-Acasă pentru Casă, ”Etnic de Transilvania Modernizat”, care nu are niciun fel de limitare tehnică şi creativă.

”Dacă în anul 2020 nu am putut concretiza gândul, ne-am hotărât să nu ratăm 2021! Aşa că, iată-ne lansând concursul de creaţie de-Acasă pentru Casă, ”Etnic de Transilvania Modernizat” la care sunt invitaţi să participe toţi artiştii emergenţi, indiferent de vârstă. În cadrul concursului artiştii sunt invitaţi să creeze o lucrare. Nu există niciun fel de limitare tehnică şi creativă. Poate fi desen, pictură, colaj, fotografie, ilustraţie, artă digitală. Există doar libertate totală pentru artişti”, a anunţat Asociaţia ”Acasă la Hundorf”, într-un comunicat de presă.

Termenul limită pentru depunerea lucrărilor este data de 14 ianuarie 2022, iar câştigătorul va fi anunţat pe 27 ianuarie.

Creaţia câştigătoare va fi premiată cu 1.000 de lei, iar tabloul respectiv se va produce în ediţie limitată şi se va avea distribuţia asigurată la nivel naţional.

Asociaţia ”Acasă la Hundorf” este şi iniţiatorul proiectului ”Şcoala de-Acasă” sau ŞAH, un program anual de rezidenţe artistice şi întâlniri formatoare destinat tinerilor artişti profesionişti, care a ajuns în acest an la ediţia a V-a.

Rezidenţele au loc în comuna Viişoara, din judeţul Mureş, care în trecut s-a numit Hundorf, într-o casă ţărănească de secol 19, căreia i s-a păstrat arhitectura.

