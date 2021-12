Ghid complet Mureșul Rezidențial 6 – cele mai noi oferte imobiliare. Citiți aici ediția integrală!

Mureșul Rezidențial, cel mai important proiect media privitor la piața locuințelor din județul Mureș, ajuns la cea de a 6-a ediție, vă aduce la final de 2021 o prezentare a principalelor proiecte imobiliare, dar și soluții în amenajări, materiale de construcții, utilaje, aparatură, utilități.

Contextul în piața imobiliară? Prețuri ușor majorate, cerere mare, dar mai cumpătată, și ofertă generoasă în proiecte. Așa ar putea fi descrisă pe scurt radiografia pieței locuințelor în 2021.

În concordanță cu trendul național, unde cele peste 500.000 de locuințe vândute în primele 9 luni ale anului au însemnat o majorare de aproximativ 30% a vânzărilor, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020, și în județul Mureș vânzarea de imobile a avut o evoluție bună în acest an. Asta în ciuda turbulențelor din zona de prețuri, unde dezvoltatorii au fost nevoiți să facă majorări, între 5 și 15%. Cauza? Creșterea abruptă a prețurilor la aproape toate materialele de construcții, în ultimul an, și o lipsă de predictibilitate a acestora pentru viitorul apropiat. Problema prețurilor și a aprovizionării cu materiale le-a dat bătăi de cap dezvoltatorilor și furnizorilor de materiale de construcții, însă majoritatea au continuat să-și deruleze proiectele conform planurilor, pentru că cererea rămâne la un nivel ridicat. Poate că singura consecință mai pronunțată în noua arhitectură a pieței imobiliare, în ceea ce privește cererea, este o analiză mai profundă a cumpărătorilor, legat de alegerea locuinței optime.

De cele mai multe ori, scumpirile generează o mai mare exigență la cumpărare.

În Târgu Mureș și comunele limitrofe, principala zonă de lucru a dezvoltatorilor imobiliari, sunt deschise multe șantiere active, cu un mai mare accent pus pe proiectele de blocuri. Acestea generează un profit mai bun, chiar dacă noile reglementări ale Consiliului Local Târgu Mureș obligă și la construirea de parcări subterane.

Proiecte de case gen cartier rezidențial sunt tot mai puține și doar pe terenuri din comune limitrofe cum ar fi zona Sâncraiu de Mureș, Corunca, Budiu, Livezeni, Sântana de Mureș. Asta pentru că terenurile disponibile pentru construcții de locuințe au fost în mare parte epuizate în Târgu Mureș. Pentru mai multe informații despre oferta de locuințe noi, dar și referitoare la furnizorii de materiale de construcții sau diverse soluții conexe zonei imobiliare, vă invităm să parcurgeți noua ediție a Mureșului Rezidențial, pe care o găsiți intregral, în format PDF, aici.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.