eCardio, proiect lansat la Conferința CardioNET 2021

Share



Conferința Națională cu participare internațională CardioNETa ajuns la a XXI-a ediție și se desfășoară în perioada de 9-11 decembrie 2021, eveniment de înaltă ținută academică înscris în lista de evenimente ce marchează Zilele Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș. Deschiderea oficială a avut loc joi, 9 decembrie, în Sala de conferințe a Centrului de Evenimente de la Castelul Teleki din Dumbrăvioara, fiind transmisă în direct pe mai multe canale media, din studioul amenajat în locația gazdă a evenimentului, iar tema ediției din acest an este „Cardiologia modernă în managementul pacientului cardiovascular”.

Prezent on-line la deschiderea oficială, Iulian Popescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării a ținut să felicite întreaga echipă pentru deosebitele realizări, făcând o emoționantă mărturisire: “Dacă în clasele generale nu m-aș fi îndrăgostit de calculatoare aș fi dorot să urmez o carieră în domeniul medical, dar țin să vă spun că trei generații de bărbați din familia mea s-au stins subit având probleme cardiace, cunosc foarte bine ce înseamnă să ai o alternativă și să investim mult în domeniul cercetării pentru a obține rezultate deosebite”.

Dr. Iuliu Moldovan, directorul Direcției de Sănătate Publică Mureș, a ținut să aprecieze rezultatele obținute în medicina mureșeană, chiar și în vreme de pandemie. “Pacientul cardiac nu ține seama de covid sau noncovid, dovadă că și rezultatele la nivelul medicinii mureșene au fost o continuitate în a asigura tratamentul pacienților în acești 2 ani de pandemie, atât la nivelul de urgență, cât și la nivel de pacienți cronici.”

Un brand național

Manifestarea are o abordare interdisciplinară și se adresează specialiștilor din domeniul medical precum și studenților UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, oferindu-le acestora posibilitatea de a fi la curent cu ultimele tendințe în tratamentul bolilor cardiovasculare.

“Congresul CardioNET este un congres tradițional al comunității medicale din regiunea noastră, cu largă participare internațională, care la ultimele ediții a fost organizat ca joint meeting al Societății Române de Cardiologie și al Societății Maghiare de Cardiologie, devenind o punte pentru comunitățile medicale din cele două țări vecine. Anul acesta, congresul CardioNET ajunge la cea de-a 21 ediție, fiind organizat în cadrul Zilelor UMFST Târgu Mureș, de către Asociația Transilvană de Terapie Transvasculară și Transplant Kardiomed – ATTETT, în parteneriat cu Fundația Cardiolider, Clinica de Cardiologie din Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș și Centrul Medical Cardio Med”, a transmis prof. dr. Benedek Imre, președintele comitetului de organizare.

Pe parcursul celor două zile, specialiști recunoscuți în domeniu vor prezenta cele mai recente recomandări privind managementul pacientului cardiovascular, progresele majore făcute de tehnologia medicală și particularitățile managementului pacientului cardiovascular în perioada pandemiei COVID-19.

PlaqueImage, un succes

Prof. dr. Theodora Benedek, șeful Clinicii de cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgenț Târgu Mureș, membru în comitetul științific, a menționat succesul proiectului PlaqueImage, finanțat de Uniunea Europeană și de Guvernul României, de mare anvergură, derulat de colectivul Clinicii de Cardiologie, prin care centrul universitar s-a dotat cu infrastructură de înaltă performanță în cercetarea imagistică a bolilor cardio-vasculare și prin care, totodată, s-a dezvoltat resursa umană pentru a efectua cercetare de înaltă perfromanță.

Acest proiect care s-a derulat pe parcursul a 4 ani a produs 27 de teze de cercetare doctorală și un număr impresionant de publicații în reviste științifice de înalt prestigiu, dar cel mai important rol a fost de a genera noi ipoteze, noi dezvoltări, noi orizonturi de cunoaștere. Odată încheiat, la deschiderea oficială a Congresului Național a avut loc lansarea unui nou proiect dedicat inteligenței artificiale în imagistică cardiacă, sub coordonarea prof. dr. Benedek Imre, cu valoarea de 1,6 milioane de lei, pe o perioada de 2 ani.

“Cu ocazia deschiderii oficiale va avea loc și lansarea proiectului de cercetare eCardio, primul proiect de transfer tehnologic din domeniul imagisticii cardiovasculare din România, finanțat prin fonduri europene și câștigat de echipa Clinicii de Cardiologie din Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, în colaborare cu Centrul de Cercetare Avansată în Imagistică Cardiacă Multimodală Cardiomed”, a declarat prof. dr. Theodora Benedek.

Totodată, prof. dr. Theodora Benedek a menționat că această poveste de succes în cercetarea medicală cardio-vasculară, a avut la bază 10 ani de muncă intensă de la primul AngioCT din Târgu Mureș până în prezent, 4 milioane de euro investiți în infrastructura de cercetare imagistică, mult profesionalism și colaborări internaționale.

Parteneriat pentru securitate medicală

O temă abordată în cadrul deschiderii oficiale a subliniat dezvoltarea unei cooperări strategice medicale inter-urbane, în spirit colectiv de supraviețuire, între sectorul medical, militar și societatea civilă, parteneriat care va disemina în mod participativ o nouă cultură de securitate medicală.

„Am dezvoltat o serie de proiecte în timp, pe măsură ce România a intrat în NATO și a devenit furnizor major de securitate pentru flancul de sud-est. În acestă logică împreună cu doamna doctor Mădălina Neacșu am dezoltat proiectul ”NATO Urban”, cu o ramificație specială acordată dimensiunii medicale, pentru că am intrat într-o lume cu un grad de incertitudine din ce în ce mai mare. Cu familia Benedek m-am întâlnit la Congresul la care am participat în 2019, atunci era conceptul de securitate și reziliență urbană, dar la vremea aceea era puțin cunoscut în mediul public. Astăzi, s-a creat Centrul NATO de securitate și reziliență urbană pe teritoriul României, pentru că sunt momente în care o comunitate trece prin situații de tip șoc. Capacitatea de a absorbi șocul și de a-ți reveni cât mai repede, face esența fundamentală de supraviețuire a comunităților, mai ales comunitățile care au în vecinătate baze militare majore care sunt în extindere. În acest context, dimensiunea medicală, pentru că suntem într-un război pandemic, este în linia întâi alături de componenta militară. Avem un dușman care ucide, diferența între viață și moarte este elementul care unește cele două componente pentru a da comunităților sustenabilitatea și capacitatea de a merge mai departe cu minimum de pierderi”, a declarat Victor Aileni, expert NATO.

Colectiv și proiect de valoare

Un alt invitat de onoare, medic primar Cardiologie și medic primar Medicină Internă la Spitalul Clinic Județean de Urgențe ”Sf. Spiridon” din Iași, cu multiple planuri de activitate, o multitudine de publicații și articole de specialitate, cursuri de formare, participări la Congrese, a fost conf. univ. dr. Ciprian Rezuș, care a ținut să menționeze: “Tot timpul aici am avut senzația că vin într-o zonă de excelență în care dumneavoastră ați investit foarte multă știință, foarte multă pasiune și dorință de a face, de a crește nu numai un proiect științific, ci și un colectiv foarte valoros”.

Cea mai mică rată de mortalitate

Clinica de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș are rata cea mai mică de mortalitate în tratamentul infarctului miocardic acut din România. „Nu numai din România, cifra de mortalitate este una din cele mai mici din Europa. Secretul este foarte multă muncă, rigurozitate, o investiție în infrastructură pentru a avea echipamentele necesare, înființarea unității USTACC a dus la reducerea mortalității chiar și în cazuri complexe, dar esența stă în profesionalismul, devotamentul și dedicația echipei care lucrează acolo zi de zi, noapte de noapte, și prin faptul că se respectă protocoalele. Muncă, investiții, profesionalism. Fără una din cele trei nu se poate”, a afirmat prof. dr. Theodora Benedek.

Mesaj pentru tineri

Prof. dr. Benedek Imre, nume cu rezonanţă mondială în domeniul cardiologiei, a ținut să afirme importanța educației în familie, amintind de tatăl său decedat în anul 1983, care i-a rămas exemplu de viață. “Când te-ai făcut medic trebuie să te dedici bolnavului. Să fii prezent întotdeauna, să fii în prima linie, să fii curios, să deschizi ușa, de ce e acolo ușa, să vezi ce se întâmplă, orice tânăr să se implice, să nu aștepte să fie chemat”, a sfătuit prof. dr. Benedek Imre tânăra generație.

Congresul CardioNET este creditat de Colegiul Medicilor cu 19 credite EMC. Parteneri în organizarea evenimentului sunt: Abbot, Novartis, AstraZeneca, Sanofi Genzyme, Ewopharma, Sante si Viforpharma, iar speakerii congresului vin din centre universitare medicale din Paris, Oxford, Ierusalim, Rotterdam, Budapesta, București, Brașov, Timișoara, Iași și Târgu Mureș.

Anul acesta, congresul va fi organizat în condiții adaptate specificului perioadei de pandemie, în sistem hibrid. Prezentările științifice vor fi efectuate în fața unui public restrâns, format doar din persoane vaccinate anti-COVID, lucrările fiind transmise online, pentru a asigura accesul comunității medicale la vizualizarea acestor prezentări.