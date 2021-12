Retacom. Tot ce ține de fier. Stocuri bune și vânzări în grafic.

Share



Retacom, cel mai important furnizor local de produse din fier, a răspuns bine crizei din piața materialelor de construcții. Firma mureșeană reușește să mențină la un nivel foarte bun stocul de produse și să furnizeze astfel fier pentru piața construcțiilor din județ. ”Tot ce ține de fier”, sloganul companiei, este respectat de Retacom, chiar și în această perioadă cu turbulențe de aprovizionare.

Cu 22 de ani de activitate, Retacom este cel mai important furnizor mureșean de produse din fier. Numeroși dezvoltatori implicați în proiecte imobiliare și toți cei care au nevoie de produse din fier găsesc la Retacom materialele necesare. Szász Mihály, administratorul și managerul companiei, cel care coordonează echipa Retacom, apreciază că a gestionat bine activitatea în perioada dificilă prin care trece piața materialelor de construcții. ”În ciuda problemelor pe care le traversează întreaga piață a materialelor de construcții, inclusiv fierul, în ceea ce privește prețul și aprovizionarea, am reușit să menținem stocuri bune și prețuri accesibile. Dovadă este faptul că am avut și în 2021 un nivel bun de vânzări, iar clienții au plecat de la noi mulțumiți, cu marfa de care au avut nevoie. Marfa pe stoc înseamnă, de fapt, o investiție făcută de firmă, deci e un efort mare. Ne străduim să ținem un echilibru între posibilitățile noastre și condițiile pieței.”

În paralel cu activitatea de vânzare, Retacom a format și o echipă care confecționează structuri metalice. Inițial, compania a achiziționat utilaje de debitare și îndoire, iar ulterior a format echipa care poate efectua lucrări de construcții metalice, într-o hală de mari dimensiuni. Astfel, de la 5 oameni câți își desfășurau activitatea în primii ani la Retacom, acum echipa numără 27 de persoane. O parte lucrează în atelierul de confecții, iar ceilalți la depozit și transport.

În ceea ce privește longevitatea firmei, managerul Szász Mihály consideră că relația bună cu clienții, flexibilitatea la prețuri, termenele de plată rezonabile și stocurile generoase sunt principalele motive care au permis companiei Retacom să se dezvolte: “De-a lungul timpului am avut o creștere constantă. Ne-am dezvoltat pas cu pas. Lucrăm și cu firme mari, dar și cu mulți clienți persoane fizice. Suntem printre puținele firme de profil din zonă, care au rezistat concurenței marilor companii naționale. Ne bucură faptul că am rezistat pe piață, că am reușit să ne dezvoltăm și sper ca în continuare să fim principala opțiune a celor care au nevoie de fier pentru construcții.”



Din lista de produse oferite de Retacom • Tablă TDA: 0,4 – 4 mm • Tablă neagră: 2 – 8 mm • Tabla neagră groasă: 10 – 100 mm • Tablă striată: 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm • Tablă zincată: 0,36 – 2,0 mm • Tablă zincată cutată: 0,4 – 0,8 mm • Tablă aluminiu: 0,5 – 3,0 mm • Tablă aluminiu striată: 1,0 – 4,0 mm • Profil T: 25 – 80 mm • Cornier: 20×20 – 200×200 mm • UNP: 50 – 400 mm • INP: 80 – 500 mm • IPE: 80 – 600 mm • HEA: 100 – 1000 mm • HEB: 100 – 1000 mm • Semibară: 10×5 ; 12 x 6 • Oțel lat: Orice dimensiune • Oțel lat zincat: 25×4 – 40×4 • Oțel pătrat laminat: 6×6 – 80×80 • Oțel pătrat calibrat: 6×6 – 12×12 • Oțel rotund laminat: 10 – 300 • Oțel rotund calibrat: 3 – 36 • Hexagon: 10 – 55 • Electrozi sudură: 2,5; 3,25; 4 • Sârmă sudură: 0,8; 1,0 mm • Țeavă rectangulară: 15x15x1,5 – 250x250x10 • Țeavă recuperată: 50 – 600 mm • Țeavă instalații neagră: 3/8´´ – 6´´ • Țevi sudate pentru construcții: 10×1,3 – 168×4 • Țeavă laminată: Orice dimensiuni • Coturi forjate: Orice dimensiuni • Țeava zincată: 1” – 4´´ • PC: 8 – 25 mm • Oțel beton OB: 6, 8, 10, 12 • Plasă sudată: 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm • Sârmă moale: 1,2 – 5 mm • Discuri debitare: 115 x 1,6 – 406 x 3,2 • Discuri polizare: 115 x 1; 115 x 6 • Discuri abrazive: 180 x 6,4; 230 x 6,4 • Pietre polizor • Diluanți, grund, vopsea