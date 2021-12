INTERVIU. Certificat de Excelență pentru Nelu Șopterean

Share



Cunoscutul și îndrăgitul interpret de muzică populară Nelu Șopterean a fost răsplătit duminică, 5 decembrie, cu ocazia Festivalului concurs de interpretare a cântecului popular ”Petre Săbădeanu”, eveniment care a avut loc în incinta Palatului Culturii din Târgu Mureș, cu un Certificat de Excelență ”pentru promovarea valorilor culturale românești prin arta cântecului său” și pentru organizarea respectivului festival. Cu acest prilej, l-am invitat pe Nelu Șopterean, directorul festivalului și fondator al Fundației Culturale ”Șopterean”, să ne acorde un scurt interviu.

Reporter: Cine v-a acordat acest Certificat de Excelență?

Nelu Șopterean: După activitatea mea artistică de peste 40 de ani, mă bucur și sunt onorat că am primit acest Certificat de Excelență din partea Uniunii Mondiale de Folclor și Asociației Naționale de Folclor din România. Am avut o activitate destul de exigentă și destul de tumultuoasă deoarece eu am făcut mereu tot ceea ce am putut pentru a promova folclorul, am înregistrat cântece, am cântat la spectacole, la diferite evenimente, am editat CD-uri, am fost invitat la televizuni și am reprezentat România, județul Mureș și satul meu natal, Sânmărtinu de Câmpie, la evenimente culturale care au avut loc în țară dar și peste hotare.

Rep: În satul natal ați inaugurat și un muzeu…

N.Ș.: Da, în urmă cu trei ani în Sânmărtinu de Câmpie am inaugurat un muzeu al satului, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Ortodox al Alba Iuliei. Mi-a fost drag să fac acel muzeu, să adun numeroase exponate de valoare, și mulți vizitatori au ocazia, în special cei tineri, să vadă lucruri pe care nu le-au mai văzut niciodată, rămase de la moșii și strămoșii noștri.

Rep.: Ați trecut, încet-încet, de la ipostaza de artist la cea de manager cultural…

N.Ș.: Am inițiat în urmă cu șase ani Festivalul concurs de interpretare a cântecului popular în memoria celui care a fost Petre Săbădeanu, deschizător de drumuri pentru noi, cântăreții de muzică populară din județ, care s-a născut în Sântana de Mureș și apoi și-a desfășurat activitatea la București. Am inițiat acest festival care a ajuns la ediția cu numărul șase.

Rep.: Sub ce auspicii ați organizat ediția din acest an a Festivalului?

N.Ș.: A fost greu de organizat, și mulțumesc pentru susținere Consiliului Județean și a celor care au fost alături de mine, parteneri din mass media care au promovat evenimentul. Multă lume nu a avut curajul să vină, în schimb în ceea ce privește concurenții au fost mai mulți tineri decât soliști maturi și m-am bucurat văzând că tineretul iubește folclorul, îmbracă costumul popular, iubește dansurile populare și interpretează cântece populare. Mă bucur că au fost și spectatori, nu atât de mulți comparativ cu edițiile anterioare, dar au fost. Am avut și un juriu pe cinste și invitați pe lângă concurenți, cântăreți de seamă, de la care concurenții au avut ce să învețe. Totodată, festivalul a fost transmis live pe Facebook de către echipa TV As din Târnăveni, căreia îi mulțumesc încă o dată.

Rep.: Ce proiecte de viitor aveți?

N.Ș.: Înainte de a vorbi despre anul viitor urmează un sfârșit de an foarte bogat. Din cauza pandemiei nu am avut atâtea spectacole și colaborări ca în anii anteriori, dar m-am adaptat, am mers la biserici unde am cântat cântece religioase și urmează o perioadă frumoasă în care voi interpreta colinde.

A consemnat Alex TOTH