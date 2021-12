Maurer Residence Târgu Mureș. 1 vis, 3 ani și 1.000 de apartamente vândute.

Share



Proiectul a demarat în februarie 2019, când am excavat prima cupă de pământ pe terenul fostei fabrici de zahăr pentru a clădi ceea ce urma să devină Maurer Residence Târgu Mureș. Astăzi, după aproape 3 ani de muncă și un vis continuu, rezultatele noastre reflectă, acum, 1.000 de apartamente vândute. 1.000 de familii au avut încredere în povestea noastră, încă de la început, fapt care ne determină să depășim toate obstacolele.

Deși domeniul imobiliar este unul extrem de concurențial, iar provocările din ultimii doi ani au schimbat mentalitatea cumpărătorului și dezvoltatorului deopotrivă, am reușit să ne diferențiem față de alți jucători de pe piața locală.

Apartamentele noastre se vând în stadiul de proiect și se predau finisate, la cheie și le stăm la dispoziție potențialilor clienți, oferindu-le consultanță.

Conceptul nostru de bază se axează pe comunitate. Omul a fost mereu în centrul atenției noastre, de aceea am încercat să înțelegem nevoile tuturor oamenilor din cartierul nostru.

Am pus bazele unei dezvoltări naturale a acestei comunități și am înțeles cât de prețios este timpul liber al fiecăruia. Organizăm periodic evenimente dedicate locatarilor și nu numai. Astfel, alături de familie și cei dragi, în cadrul unor momente unice se conturează comunitatea Maurer Residence Târgu Mureș. În acest timp, am identificat 10 motive determinante pentru a alege un apartament în cadrul Maurer Residence Târgu Mureș: • Ansamblu rezidențial, model adaptat spațiului urban • Experiența unui partener de încredere • Apartamente finisate la cheie / compartimentări și structuri diverse • Spații verzi cu zone de recreere și agrement, spații de joacă pentru copii și piste de bicicletă • O comunitate unită, de 3.400 de familii • Evenimente organizate special pentru comunitate • Magazine și centre comerciale • Modalități de plată flexibile • Acces facil la punctele de interes din oraș • Sistem de administrație proprie și supraveghere video

Cuvântul ACASĂ are o încărcătură aparte pentru noi, pentru că acesta este locul unde trebuie să simți siguranță, liniște și confort, iar serviciile puse la dispoziție au acest scop.